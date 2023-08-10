Servier Grup, Kahramanmaraş’ta toplum merkezi kuruyor

Kar amacı gütmeyen bir vakıf tarafından yönetilen ve merkezi Fransa’da bulunan uluslararası bağımsız ilaç şirketi Servier, deprem bölgesine yaptığı desteklere bir yenisini ekleyerek, İhtiyaç Haritası ile işbirliği içinde Kahramanmaraş’ta 434 metrekarelik bir toplum merkezi kurmak için harekete geçti.

Ağustos ayı sonunda faaliyete geçmesi planlanan toplum merkezi için Servier 500.000 Euroluk bir bütçe ayırdı.

Depremden doğrudan ve dolaylı olarak etkilenen aileler için sürdürülebilir bir çözüm sağlamayı hedefleyen toplum merkezi, yemekhanesi, kültürel etkinliklerin gerçekleştirileceği çok amaçlı salonları ile ailelere huzurlu bir yaşam alanı yaratmayı amaçlıyor. Merkezden, sadece konteyner kentlerde yaşayan aileler değil, çevre halkı da yararlanabilecek.

Servier Türkiye Genel Müdür’ü Guillaume Recorbet, “Depremin gerçekleştiği günden bugüne devam eden İhtiyaç Haritası ile olan iş birliğimizi, depremin etkilediği bölgede 500'den fazla aileye fayda sağlayacak bir toplum merkezi inşa ederek ortak bir projeye dönüştürüyoruz” dedi. Depremden etkilenen ailelerin hayatlarını yeniden inşa etmelerine yardımcı olmak amacı ile yola çıktıklarını belirten Recorbet, “Servier Grub’un iştiraki olan Mécénat Servier grubun tüm yardım organizasyonlarını merkezileştiren bir yardım kuruluşudur. Mecenat Servier sayesinde bölge halkına yönelik eşsiz birlik ve dayanışma oluşumuna destek veren bu Grubun parçası olmaktan gurur duymaktayız. Bu benzeri görülmemiş zamanlarda, Mécénat Servier ihtiyacı olanlarla dayanışma içinde olmaya devam edecektir’’ diye konuştu.

Deprem bölgesinde Mécénat Servier ile birlikte olumlu bir sosyal etki yaratmak için yola çıktıklarını belirten İhtiyaç Haritası Yönetim Kurulu Üyesi Esra Arslan ise şunları söyledi:

“6 Şubat’ta ülkemizde 50.000'den fazla insan vefat etti ve 1.5 milyonu aşkın evsiz vatandaşımız zor koşullarda yaşadı. Milyonlarca insan aile üyelerini, işlerini ve birikimlerini kaybetti, umutları söndü. Bu zorlukların boyutları anlayışın ötesindedir.

Acil durumlara destek sağlarken, aynı zamanda bölgede gündelik yaşamın yeniden kurulması için gereken tüm destekleri de dört gözle bekliyoruz. Çocukların iyileşmesi için öğrenme ve günlük rutinin önemini, herkes için ise refahın ve sosyalleşmenin değerini çok iyi biliyoruz. Bu toplum merkezinin amacı, eğitim, öğretim ve sosyal programları uygulamak için birçok Sosyal Toplum Kuruluşuna ev sahipliği yaparak barınak kentte bir yapı sağlamaktır. Merkez, mahalle topluluklarının onurlu koşullarda hayatlarını yeniden inşa etme fırsatı ve mekanı bulacağı tek yer olacaktır.