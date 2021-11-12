Ses 'Getir'ecek bir yatırım daha!

Teslimat uygulaması olarak faaliyet gösteren Getir, yatırımlarına bir yenisini ekliyor. Son dönemdeki hamleleriyle hizmet ağını 9 ülkeye çıkaran Getir’den bu kez yurtiçinde Şok hamlesi geldi.

Getir ile Şok Marketler'de pay sahibi olan Yıldız Holding, azınlık paylarının bir kısmının satışı ve stratejik ortaklık için bağlayıcı olmayan niyet mektubu imzaladı.

Şok Marketler'den konuyla ilgili KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Şok Marketler Ticaret A.Ş.'nin KAP'a yaptığı açıklamada, "Aşağıda bahsi geçen stratejik ortaklık görüşmeleri, yatırım kararını ve pay değerini etkileyebilecek nitelikte olması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında 13.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla Taraflar arasında somut bir gelişme oluncaya kadar ertelenmişti.

Şimdi ise Yıldız Holding A.Ş. bilgilendirmesi çerçevesinde; Dijital sahada sinerji oluşturmak amacıyla, Şok Marketler Tic. A.Ş.'de doğrudan/dolaylı pay sahibi olan Yıldız Holding ve iştiraklerinin sahip olduğu bir kısım azınlık payların Getir Perakende Lojistik A.Ş.'ye veya ilişkili şirketlerine satışı için stratejik ortaklık görüşmelerinde bağlayıcı olmayan niyet mektubu imzalanmıştır. Konuyla ilgili gelişmeler kamuyla paylaşılacaktır."