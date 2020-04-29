Sesli kitaba talep 2.5 kat arttı

29 Nisan 2020

Osman KILIÇ

İSTANBUL - Son yıllarda online platformlarda djiital olarak görmeye alıştığımız kitaplar bir süredir sesli konseptle de okur karşısına çıkıyor. Sesli kitap pazarının küresel çapta her yıl yüzde 40 büyüdüğünü söyleyen Audioteka Türkiye Genel Müdürü Göktuğ Okan Oğuz, Türkiye'deki durumla ilgili DÜNYA’ya açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs sürecinde evde kalınan dönemde kitap ve diğer içeriklerin dinlenme sürelerinde yüzde 40’a varan yükseliş yaşandığını belirten Okan Oğuz, sesli kitaplara olan talepte ise 2,5 kattan fazla artış yaşandığını söyledi. Bugünlerde ağırlıklı olarak roman, çocuk kitapları, masallar ve hikayelerin ilgi çektiğini kaydeden Oğuz, “Audioteka olarak sunduğumuz Audioteka Shorts ismini verdiğimiz 20 ila 30 dakikalık eserlere yoğun bir talep olduğunu görüyoruz. Audioteka olarak daha farklı sesli içerikler de sunmaya çalışıyoruz. Örneğin; eskilerin radyo tiyatrosu olarak bildiği formatı, Audioteka Superproduction eserleri olarak çok sesli, efektli ve müzikli olarak sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Salgın gündemi için özel içerik

Platform olarak gündemi yakından takip ettiklerini aktaran Oğuz, “Bu süreçte yeni içerikler de üretiyoruz. Koronavirüs hakkında insanların merak ettiği ama televizyonlarda yer almayan konuları uzmanlara sorduk ve cevaplarını 15 dakikalık kısa bir formatta paylaştık. Audioteka Shorts içeriklerimizde kişilerin iş hayatında kullanabilecekleri bilgileri veriyoruz. Şu an için ağırlıklı olarak Harvard Business Review’un takım yönetimi, çalışmak istemediğinizde çalışmanın yolları, empati vb. konularda makalelere yer verdik” şeklinde konuştu.

“Erkekler kadınlardan daha fazla sesli kitap dinliyor”

Yaptıkları analizlerde erkeklerin kadınlardan daha fazla sesli kitap dinlediği bilgisini paylaşan Oğuz, en çok sesli kitap dinleyen yaş grubunun ise 24- 35 yaş arası olduğunu söyledi. Genel olarak pazar günleri sesli içerik dinlemenin çok sevildiğini belirten Oğuz, görme engellilerin de önemli bir dinleyici grubu olarak öne çıktığını anlattı. Uygulamalarında 3 farklı hızda dinleme seçeneği sunduklarını aktaran Oğuz, “Bu özelliğimizle de görme engellilerden çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Engelli olmayan insanların tek kelime bile anlamakta zorlandığı bu farklı hız özelliğimizde, görme engelliler içerikleri kolayca anlayabiliyor” şeklinde konuştu. Oğuz, yaklaşık 2 buçuk yıldır Türkiye’de yer alan platformun halihazırda dünyada 23 ülkede faaliyet gösterdiği bilgisini de sözlerine ekledi.