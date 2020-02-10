Setur Duty Free mağazaları 2019'u rekorlarla kapattı

10 Şubat 2020

Setur'un açıklamasına göre, Türkiye'nin en yaygın gümrüksüz satış mağazaları zinciri olan Setur Duty Free mağazaları 2019'u başarıyla kapatırken satış ve ciro açısından pek çok yeni rekor kırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Setur Duty Free'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Arzu Bozkurt Atalay, Sabiha Gökçen mağazalarının yıllık satış cirosunda kendi rekorunu kırdığını bildirdi.

Trakya sınır kapıları İpsala ve Hamzabeyli'deki mağazaların devam eden saha tadilatlarına rağmen kasım sonu itibarıyla bütçesinin yüzde 25 üzerinde performans gösterdiğini kaydeden Atalay, şu bilgileri verdi:

"Setur Duty Free deniz limanları mağazalarımız, yolcu profilindeki değişim ve sefer iptallerine rağmen kasım sonu itibarıyla bütçesinin yüzde 14 üzerinde performans sergiledi. 2019 Mart'ta 21 metrekarelik alanda açtığımız ve kasımda 105 metrekarelik yeni yerinde hizmet vermeye başlayan Türkgözü Sınır Kapısı mağazamız bütçesinin yüzde 85 üzerinde satış gerçekleştirdi. İkinci yılını tamamlamak üzere olan Doğu Sınır Kapıları Bölgesi, bir önceki yıla göre yüzde 120 büyüyerek Setur Duty Free içinde önemli bir paya sahip olmayı başardı."

Atalay, coğrafi olarak zor şartlarda hizmet veren Setur Duty Free Habur Sınır Kapısı mağazasının 2019'u önceki yılın yüzde 56, Setur Duty Free Esendere Sınır kapısı mağazasının yüzde 195 üzerinde ciroyla kapattığını bildirdi.

Arzu Bozkurt Atalay, Setur Duty Free Habur Sınır Kapısı mağazasının personel başı ciroda Setur Duty Free genelinin en yüksek kişi başı ciro oranını yakaladığını bildirdi.

Geçen yıl pek çok yatırım yapıldı

Açıklamada yer alan bilgilere göre, Setur Duty Free, 2019'da pek çok yatırım gerçekleştirdi. Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Gelen Yolcu Katı mağazası yenilenerek ziyaretçilere daha büyük bir alanda daha modern bir alışveriş deneyimi sunulmaya başlandı.

Dış Hatlar Giden Yolcu Katı'nda ise Bazaar ve Butik mağazaları devreye alındı, müşteri deneyimine uygun olarak portföye yeni markalar katıldı ve böylece ürün gamı da zenginleştirildi.

Geçen yıl verimlilik, müşteri memnuniyeti ve çalışanların motivasyonunu artırıcı çeşitli projeler de hayata geçirildi. Bunların arasında yer alan "Depo Yönetim Sistemi" projesiyle tedarik zinciri süreçlerinin daha etkin ve hızlı bir şekilde yapılması ve böylece operasyonel verimliliğin artırılması hedeflendi.

Mağazalarda çalışan sayısının müşteri trafiği ile saatlik olarak uyumlu olmasını sağlayan "Vardiya Planlama Sistemi" ise müşteri memnuniyetinin artırılmasında önemli rol oynadı. Mobil telefonlar üzerinden günlük ve aylık olarak vardiya ve bireysel hedeflendirme yapabilme ve takip etmeye olanak sağlayan "Akıllı Prim Sistemi"nde yapılan geliştirmeler ile de çalışanların motivasyonunda artış hedeflendi.

Kaynak: AA