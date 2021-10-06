Setur, teknoloji markası SeturTech’i hayata geçirdi

Seyahat sektöründe global oyuncu olma vizyonuyla faaliyet gösteren Setur, 2017’de başladığı teknolojik dönüşüm çalışmaları kapsamında Bilgi Teknolojileri departmanı kurdu. 2018’de de Ar-Ge Merkezi’ni kuran Setur, son olarak seyahat teknolojileri üreten bir teknoloji firması olma hedefleri kapsamında SeturTech markasını hayata geçirdi.

Yeni yapılanma kapsamında, gelecek günlerde 3'üncü yıl dönümünü kutlayacak olan Setur Bilgi Teknolojileri ve Ar-Ge Merkezi, SeturTech markası altında faaliyetlerine devam edecek. Çalışmalarını ağırlıklı olarak ana sektörlerden biri olan turizm alanında yürüten ekip, yapay zekadan yararlanarak akıllı sistemler üzerine yoğunlaşıyor.

Yapay zeka ile misafir ve çalışanları tekrarlı işlerden kurtaracak

SeturTech, misafirlerini ve çalışanlarını yapay zeka kullanarak tekrarlı işlerden kurtarmayı, kolay ve hızlı seyahat planlamayı ve bu dijital çözümlerle misafirlerine kişiselleştirilmiş ayrıcalıklı hizmetler sunmayı hedefliyor. Teknolojiyle birlikte seyahat alışkanlıkları da dönüşürken yapay zeka sayesinde tercihlere göre en uygun alternatifler sunuluyor. Yeni teknolojiler ile tatil planlarını yapmak isteyenleri sanal seyahat asistanlarıyla buluşturmak için çalışmalarını sürdüren SeturTech, turizm ve "duty free" alanlarında müşteri analizi, talep tahmin, dinamik fiyatlama, sosyal medyadan hem görsel hem metinsel veri çıkarımı gibi birçok proje yürütüyor; Büyük Veri, Nesnelerin İnterneti (IoT), Makine Öğrenmesi, (ML), İzlenebilir Yapay Zeka Algoritmaları, Doğal Dil İşleme ve Görüntü İşleme Algoritmaları kullanarak, müşteri davranışlarını analiz eden akıllı uygulamalar geliştirerek geleceğin vizyonunu gerçekleştirmeyi hedefliyor. Marka, duty free alanında perakende mağazacılığı konusunda projeler de yürütüyor.

"Önceliğimiz, genç yetenekleri istihdam etmek”

SeturTech markasının hayata geçmesi kapsamında açıklamalarda bulunan Setur Bilgi Teknolojileri ve Ar-Ge Direktörü Alphan Kimyonok, seyahat teknolojileri üreten bir teknoloji markası olma yolunda önceliklerinin SeturTech çatısı altında çalışacak genç yetenekleri istihdam etmek olduğunu belirtti.

Hem yurt dışına giden çalışan istihdamını geri kazanmak hem de yurt genelinden yetenekli, bilişim dünyasında çalışmaya istekli gençleri bir adım öteye taşımak istediklerini söyleyen Kimyonok, “Bir diğer hedefimiz ise yüksek teknoloji içeren çözümler alanında daha da ileri gitmek. Halen, Avrupa Birliği projeleri başta olmak üzere ulusal ve uluslararası projelerde ortak olarak talep edilen bir teknoloji firmasıyız. SeturTech markası altında yer alan Bilgi Teknolojileri ve Ar-Ge merkezimiz ile bilimsel alanda yaptığımız çalışmalarla yeni teknolojilerin önünü açarken ürettiğimiz teknolojik ürünlerle de dijital turizm ve dijital perakendecilik alanlarında öncü olmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.