Sevgililer Günü’nde hediye anlayışı değişti: "Beni tanıyor" hissi fiyatın önüne geçti

Sevgililer Günü alışverişi artık sadece pahalı bir ürün almakla sınırlı değil. Hepsiburada’nın FutureBright iş birliğiyle ocak ayı sonunda gerçekleştirdiği araştırmaya göre tüketiciler, kendilerini özel hissettiren, karşı tarafın “beni gerçekten tanıyor” duygusunu yaşatan hediyeleri tercih ediyor. Araştırma, hem alışveriş zamanlamasında hem de bütçe algısında önemli bir değişime işaret ediyor.

Alışveriş son dakikaya kalmıyor

Araştırma sonuçları, Sevgililer Günü alışverişinin büyük ölçüde planlı ilerlediğini gösteriyor. Katılımcıların yüzde 57’si hediyesine şimdiden karar vermiş durumda. Alışveriş trafiğinin en yoğun olduğu dönem ise şubat ayının ilk haftası olarak öne çıkıyor.

Ortalama hediye bütçesi 5 bin 170 TL

Bu yıl Sevgililer Günü için ayrılan ortalama bütçe 5 bin 170 TL seviyesinde. Erkek katılımcılarda bu tutar 6 bin 350 TL’ye kadar yükseliyor. Ancak araştırmaya göre fiyat, tek başına belirleyici değil. Tüketiciler için asıl önemli olan, hediyenin ne kadar düşünülerek seçildiği.

Hediye rehberleri karar sürecinde öne çıkıyor

Ürün çeşitliliğinin artması, tüketicileri daha fazla araştırma yapmaya yöneltiyor. Katılımcıların büyük bölümü alışveriş öncesi mutlaka araştırma yaptığını belirtirken, her iki kişiden biri e-ticaret platformlarında sunulan yönlendirici içerikleri takip ediyor.

Özellikle hediye rehberleri, karar yorgunluğu yaşayan kullanıcılar için kritik bir rol üstleniyor. Araştırmaya katılanların yüzde 80’i, bu rehberleri faydalı bulduğunu ifade ediyor.

Moda zirvede, takı ve parfüm yakın takipte

Araştırmaya göre moda, Sevgililer Günü hediye tercihlerinde bu yıl da liderliğini koruyor. Her iki katılımcıdan biri ilk tercih olarak modayı işaret ediyor. Modayı sırasıyla takı-aksesuar ve parfüm kategorileri izliyor.

Moda kategorisinde en çok giyim ürünleri tercih edilirken, ayakkabı ve çanta da popülerliğini sürdürüyor. Takı tarafında ise altın, pırlanta ve saatler öne çıkıyor. Elektronik aksesuarlar yüzde 20’lik bir kitle tarafından tercih edilirken, bu grupta özellikle akıllı saatler dikkat çekiyor.

Teknolojiden modaya, aksesuardan kozmetiğe ve ev dekorasyonuna uzanan geniş ürün yelpazesiyle Sevgililer Günü’nde sevdiklerini özel hissettirmek isteyenlere pek çok alternatif sunuluyor. Son model cep telefonları, akıllı saatler ve kulaklıklar teknoloji meraklılarının ilgisini çekerken; trend montlar, şık çantalar ve farklı tarzlara hitap eden ayakkabılar stil sahibi kullanıcıların tercihi oluyor. Kozmetik setlerinden dekoratif ev ürünlerine kadar uzanan seçenekler ise her bütçeye hitap eden kişisel hediye arayışını destekliyor.