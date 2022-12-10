Seyahat edenlere Hermes Arceau Le Temps Voyageur

Dünya üzerinde her hangi bir yere gitmek, yeni insanlarla tanışmak heyecan verdiği gibi bazen de sadece kısa süreliğine kabuğumuzdan sıyrılırcasına uzaklaşmak isteriz.

Seyahat etmeyi sevenler için zamanı takip etmekte çok önemli. Şehir veya ülke değiştirirken bileğe hafifliği ile uyum sağlayan Hermes Arceau’ya sahip olmak zamanı kontrol altına almayı da sağlıyor. 1978 yılında Henri d’Origny tarafından tasarlanan Hermès Arceau seyahat ruhunu oldukça güçlü hissettiriyor. Arceau Le Temps Voyageur’un kasası asimetrik çıkıntılar ile daha da farklılaşıyor. Markanın özel olarak geliştirdiği “travelling time” mekanizması ile çalışıyor. Hermès’in değerli ustası Jean_François Mojon tarafından geliştirilen H1837 mekanik kendinden kurmalı mekanizmaya entegre edilmiş, yalnızca 4,4 mm kalınlığında 122 bileşenli bir modül tarafından çalıştırılıyor. Mekanizma, şehir göstergesi ile saat, dakika ve çift zaman göstergesine güç sağlıyor. Arceau Le Temps Voyageur modelinin kayışı da yine kendi atölyelerinde üretilen işçiliğin bir örneği. Kadran etrafında yer alan şehirler kırmızı nokta ile belirtiliyor. Ayrıca “S” harfi ise yaz zamanını ifade ediyor.