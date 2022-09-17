Seyidoğlu beslenme çantaları için 10 milyon helvacık üretti

Seyidoğlu Gıda, yeni devreye giren fabrikasında çocuklar için üretim yapacak. Ağırlıklı olarak çocukların seveceği ürünler için ek üretim bantları kuran firma ilk etapta 10 milyon adet helvacık adı verilen minik helvalardan üretti.

Yeni fabrika için 20 milyon TL makine parkuru yatırımı yaptıkları bilgisini veren Seyidoğlu Gıda Genel Müdürü Mehmet Göksu, “Son teknoloji üretim robotlarıyla gençler ve çocuklar için 15 yeni ürün planlıyoruz. Hedefimiz yeni nesillere geleneksel lezzetleri sevdirmek.” diye konuştu.

Yeni fabrikanın devreye girmesiyle çok sayıda yeni ürün çeşidini üretmeye başladıklarını ifade eden Göksu, “2022 yılı başında devreye soktuğumuz yeni fabrikamız toplamda 50 milyon liraya yakın bir yatırım değerine ulaştı. Ekonomide yaşanan durgunluğa rağmen yatırımlarımıza hiç ara vermedik. Daha önce üretmediğimiz pek çok ürünü yeni tesiste öne çıkarmak istiyoruz. Bu anlamda özellikle çocuklar ve gençler için Ar-Ge çalışması yapıyoruz. Yerel ve uluslararası lisans anlaşmaları yaparak ürünlerimizi çok daha renkli hale getiriyoruz. Helvacık adını verdiğimiz ve sevimli helva canavarı maskotlarımızla çocuklara ürünlerimizi sevdirmeyi amaçlıyoruz. Fruktoz ve glikoz şurubu kullanmadan ürettiğimiz helvalarımızla çocukların beslenme çantalarında yer almak istiyoruz. Bu sezon için 10 milyon adet helvacık ürettik.” diye konuştu.

Hedeflerinin 100 ülkeye ihracat yapmak olduğunu belirten Göksu, “Seyidoğlu Gıda olarak global bir gıda markası olma yolunda ihracat pazarlarını çok önemsiyoruz. Bu anlamda fuarlar ürünlerimizi tanıtma ve daha geniş pazarlara ulaştırmada önemli bir araç. Global ve yerel tüm fuarlarda yer almaya çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.