Seyidoğlu Gıda, Bursa’da yeni üretim tesisi satın aldı

Sayidoğlu Gıda, büyüme planları kapsamında yatırımlarına devam ediyor. Bu yılın başında İstanbul Hadımköy’deki yeni fabrikasını devreye alan Seyidoğlu Gıda, şirket satın almalarıyla büyüme hamlesini sürdürüyor.

Son olarak Bursa Nilüfer’de faaliyet gösteren 2 bin metrekarelik tahin işleme tesisini satın alan firma, tesiste modernizasyon çalışmalarına başladı. Seyidoğlu Gıda Genel Müdürü Mehmet Göksu, “Satın alma ve teknoloji yatırımıyla birlikte Bursa tesisimize toplamda 5 milyon TL yatırım planladık. Bu tesis özellikle tahin işleme ve yarı mamül alanında genel operasyonumuza destek verecek. Yatırımla birlikte toplamda 50 kişiye de istihdam sağlayacağız.” dedi.

Son dönemde tahin ürünlerine ilginin hem yurtiçinde hem de global pazarda arttığını belirten Göksu, Sultanbacı Markasının ardından bunun ikinci satın almaları olduğunu bildirdi. Yeni tesisle 16 bin metrekare olan üretim alanını 18 bin metrekareye ve 30 ton olan günlük üretim kapasitesini 35 tona çıkaracaklarını bildiren Göksu, “Büyüme ve global bir marka olma yolunda yeni satın almalara devam edeceğiz. Gerek yurtiçinde gerekse de yurtdışı pazarlarda üretim tesisi kurma ve satın alma görüşmelerimiz devam ediyor. Özellikle Kuzey Afrika ve Avrupa kıtası, yatırımlarımızda öncelikli pazarlar olacak.” ifadelerini kullandı.

Çocuklara dönük ürünler öncelikli olacak

Yeni tesislerinde çocuklara dönük üretimin öncelikli olacağını ifade eden Mehmet Göksu, şöyle devam etti: “Rafadan Tayfa başta olmak üzere pek çok çizgi film karakteriyle lisans sözleşmeleri imzaladık. Çocuklara tahin pekmez gibi geleneksel lezzetlerimizi sevdirmek için önemli yatırımlar yapıyoruz. Ambalajından içeriğine kadar tamamen yeni tariflerden oluşan 30 ürün çeşidinin üretimine başladık. Özellikle pandemi ile birlikte vücut direncini artıran tahin pekmez ürünlerine aşırı bir talep oluştu. Sıcak yaz aylarına özel daha düşük kalorili ve gençlerin seveceği 5 yeni yaz helvası ürettik. Karışık meyveli, cevizli, kuru incirli, bademli ve fındıklı içerikleriyle üretilen yaz helvaları tatlı severlerin beğenisine sunuldu. Bu çalışmalarımızla gençlere ve çocuklara helva ve tahin ürünlerini sevdirmeyi hedefliyoruz.”