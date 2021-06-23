Seyidoğlu Gıda, yeni fabrikasında üretime başladı

Seyidoğlu Gıda, ürün çeşidini artırmak ve artan talebe cevap vermek için Hadımköy’de yeni fabrikasının açılışını yaptı.

Hedeflerinin tahin pekmez çeşitlerine ilgiyi artırmak olduğunu belirten Seyidoğlu Gıda Genel Müdür Mehmet Göksu, “Çocuklar ve gençlere tahin pekmez ürünlerini sevdirmek için modern ve yeni lezzetler hazırladık. Ambalajından içeriğine kadar tamamen yeni tariflerden oluşan 30 ürün çeşidinin üretimine başladık. Özellikle pandemi ile birlikte vücut direncini artıran tahin pekmez ürünlerine aşırı bir talep oluştu. Bu talebe cevap vermek adına yeni tesisimizle birlikte 15 milyon TL yatırım planladık. Akıllı fabrika konseptinde tasarlanan yeni üretim birimimizle birlikte günlük üretim kapasitemizi 20 tondan 35 tona çıkarmayı hedefliyoruz.” dedi.