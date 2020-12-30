Seykoç Alüminyum, Akademi Projesi ile sektöre kalifiye eleman yetiştirecek

Sabiha TOPRAK

Savunma, havacılık, otomotiv, raylı sistemler, kalıp ve makine, gemi ve yat, elektrik, enerji, elektromekanik, medikal ve tanker/silobas sektörlerine hizmet veren Seykoç Alüminyum, Türkiye’de temininde güçlük çekilen yüksek mukavemet ve işlenebilirlik özelliği gerektiren 2xxx, 5xxx, 6xxx, 7xxx serisi alaşımlı alüminyum ürünlerini stoklarında bulunduruyor. Ayrıca, CNC, su jeti ve router hizmetleri başta olmak üzere, talaşlı üretim faaliyetleriyle de aynı sektörlere hizmet veriyor.

3 fabrika ile faaliyet gösteriyor

Kocaeli ve Ankara’da bulunan 3 fabrikada üretim faaliyetlerini sürdürdüklerini söyleyen Seykoç Şirketler Grubu kurucusu Murat Çığlı, “Şirketimizi 2000‘li yılların başında Dudullu’da kurduk. Şirketimizi kurduğumuzda, sektörümüzde alaşımlı alüminyum konusunda teknik yetersizlik ve ciddi bilgi eksikliği vardı. Bu durumun farkına vararak öncelikle metalürji ve malzeme mühendisi ekibimizi kurarak sektöre akademik olarak destek sağladık. Ekibimizin teknik bilgisi ve yeterlilikleri sayesinde de hızlı bir şekilde de büyüdük. Şu an Kocaeli ve Ankara’da 3 fabrikamızla faaliyetteyiz. Bugün Türkiye’nin her bölgesinden müşterilerimize, kurduğumuz şube ve mağazalarımızla üst düzey hizmet sunuyoruz” diye konuştu.

Yeni tesis 2023’te tamamlanacak

Yeni tesis yatırımlarıyla küresel bir servis merkezi haline dönüşmeyi hedeflediklerini dile getiren Murat Çığlı, “Kuracağımız yeni yapıda; ürün tedariki dışında dövme, ekstrüzyon ve otomotiv sektörü için dilme ve boy açma işlemleri yapacağız. Bu işlemleri yapabilmek için toplamda 100 bin metrekare kapalı alanı olan kompleksleri, 2023’te tamamlamayı planlıyoruz” dedi.

“Mühendislerimizi mutfakta görmek istiyoruz”

Sektörlerde üniversite-sanayi işbirliğinin önemine değinen Murat Çığlı, şunları kaydetti: “Sanayicilerin daha çok yeni bilgiye, üniversitelerin de deneyimlemeye ihtiyacı var. Aslında üniversite-sanayi işbirliğinin en önemli amacı; üniversitelerde elde edilen teorik bilgiyi uygulamaya dönüştürebilmek. Sanayici-üniversite işbirliğini şöyle de örnekleyebiliriz: Düşünün, elinizde bir yemek tarifi ve gerekli malzemeler var. O malzemelerle hangi yemeğin yapılacağını biliyorsunuz. Ama şu ana kadar hiç yemek yapmadınız ve hiç mutfağa da girmediniz. Üniversite-sanayi işbirliğinde, mühendis adaylarımızı ya da mühendislerimizi, mutfakta görmek istiyoruz. Bizim onlardan, onların da bizden karşılıklı fayda sağlayacağı düşüncesindeyiz. Sürekli ve hızlı yenilenen bilgi çağında olduğumuzdan, bu bilgiye erişebilmenin en akılcı yolunun, üniversiteler ile işbirliği yapmak olduğuna inanıyoruz.”

Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında çalışmalarını sürdürdükleri Seykoç Akademi Projesi’nin iki temel amacına dikkat çeken Çığlı, “2004 ten beri alüminyum sektörüne hizmet veriyoruz. Bu sektörde karşılaştığımız sorunlardan en önemlisi, kalifiye ve yetkin çalışan bulmak. Seykoç Akademi Projemizin öncelikli amacı, kendi şirketlerimizin ve sektörümüzün bu ihtiyacını gidermek. Alüminyumun, Türkiye’de kullanım alanı hala çok dar. Avrupa’da kişi başı alüminyum tüketimi 40 kg civarındayken, bu rakam Türkiye’de 15 kg. Bu nedenle, alüminyumu ülkemize ve sanayicimize anlatıp, alüminyumun bilinirliğini artırmak da öncelikli hedeflerimiz arasında yer buluyor” açıklamasını yaptı.

Ar-Ge Merkezi kurulumu için temaslar sürüyor

Bu hedefler kapsamında, GTÜ ile aktif olarak çalıştıklarını ifade eden Murat Çığlı, “Kocaeli Üniversitesi ile İME (İş yerinde Mühendis Eğitimi) protokolünü imzaladık. İstanbul Teknik Üniversitesi ve Kırıkkale Üniversitesi ile Ar-Ge Merkezi kurulumu için temas halindeyiz. 2021 de aktif olarak da çalışacağız. İlerleyen süreçlerde de farklı üniversitelerle protokoller ve projeler yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Nitelikli çalışan yetiştirerek, bilgi düzeyi yüksek çalışan ile daha kaliteli ve güvenirliği yüksek iş potansiyeli oluşturmak istediklerini dile getiren Çığlı, “Proje başlangıcında olmamıza rağmen, şu anda hali hazırdaki personellerimizin gelişimi noktasında, projenin nimetlerinden faydalanmaya başladık diyebiliriz. 5 yıl sonra, firmalarımızın ve sektörün aradığı nitelikli çalışan ihtiyacını, Seykoç Akademi Projesi’nin varlığıyla karşılamak istiyoruz. Bu konuda akla gelen ilk kurum olacağımızı düşünüyoruz” dedi.

Grup şirketlerinden Sima Alüminyum’u da Dilovası İmes OSB’ye taşımak istediklerini söyleyen Murat Çığlı, sektörün ihtiyaçlarına göre otomasyonlu, Endüstri 4.0’ın gerekliliklerine uygun, uluslararası firmalara hitap eden ve ihracat, yerlileştirme politikası güden küresel bir yapı oluşturmak istediklerini kaydetti.

Yerli solunum cihazı için, alüminyum ham maddesini tedarik etti

Pandemi sürecinde müşterilerinin taleplerini en iyi şekilde karşılamak amacıyla üretimlerine devam ettiklerini söyleyen Çığlı, sokağa çıkma yasaklarının olduğu zamanda, yerli solunum cihazının üretimi için gerekli olan alüminyum ham maddenin tedarikini sağladıklarını belirtti.

Çalışanlarının sağlığına her koşulda öncelik veren bir grup olarak koronavirüsün Türkiye’de görüldüğü ilk günden itibaren bir dizi önlem paketini hayata geçirdiklerini aktaran Çığlı, şöyle devam etti: “İlk vakanın görülmesinden sonra şirketlerimizde hızlıca ateş ölçümü yapılmaya başlandı. Kronik rahatsızlığı olan personellerimizi evlerine gönderdik. Bulaş riskini azaltmak için vardiyalarımız yarıya düşürüldü. Fabrika sahası, ofisler, ortak alanlar, şirket ve servis araçları, periyodik aralıklarla dezenfekte edildi ve hala bu işlem devam ediyor. Kalabalık ofislerimiz çok olmamasına rağmen, 3 kişi ve üzeri aynı ofiste çalışan personelimizin dönüşümlü olarak evden/uzaktan çalışması kararını aldık. Tüm çalışanlarımızın müşteri ziyaretleri ile yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerini geçici bir süre askıya aldık. Toplantı ve eğitimlerimizi dijital sistemler üzerinden, online yapmaya başladık. Belirli periyotlarda çalışanlarımıza, antikor testi yaptırdık. Yemekhane ve soyunma odaları başta olmak üzere, sosyal alanlarımızda özel tedbirler aldık. Son olarak HES Kodu uygulamasını devreye aldık.”