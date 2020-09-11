Seymen Çöp Gazı Enerji Üretim Tesisi faaliyete geçti

11 Eylül 2020

BARIŞ SEDEF / İSTANBUL

Seymen Çöp Gazından Enerji Üretim Tesisi projesinin tek bir alanda kurulu dünyanın en büyük çöp gazından enerji üretim tesislerinden birisi olacağını belirten YEO Group CEO’su Tolunay Yıldız, tesisin hizmete girmesiyle yıllık 277 bin ton karbondioksit salınımının önüne geçileceğine dikkat çekti.

Yıldız, tesiste ilk etapta için 12 gaz motorunun devreye alınarak Enerji Bakanlığı tarafından kabulünün yapıldığının altını çizdi.

Faaliyete alınan motorlardan 18 mw enerji üretimi yapılacağının bildiren Yıldız, “Ocak ayında gaz motoru sayısı 18’e çıkacak, ilerleyen dönemlerde bu sayısının 52’yi bulmasını bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

Genel altyapı ve üstyapı tesisleri ile ilk üretim binası için tamamlanmış ve hizmete giren çöp gazı üretim sahasının yaklaşık 200 milyon liralık yatırım bedeli tamamlandığını kaydeden Yıldız, 6 hektar alanda yaklaşık 2 yıldır inşaatı devam eden Seymen Enerji Üretim Tesisi’nin Enerji Bakanlığı tarafından kabulünün gerçekleştiğini açıkladı.

Yatırımda Jenbacher, Conveco gibi şirketlerle birlikte çalışıldığını aktaran Yıldız, “YEO Elektrik Otomasyon A.Ş olarak projenin, enerji santrali ve trafo merkezinin elektrikasyon ve otomasyon işlerinin; dizayn, imalat ve tedarik, montaj ve devreye alma gibi süreçlerini anahtar teslim olarak gerçekleştirdik.” dedi.

YEO Group CEO’su Tolunay Yıldız (önde), yapılan saha çalışmalarını yerinde denetleyerek konu ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Altı ilçenin nüfusuna eş değer enerjiyi karşılayacak

Tesisteki üretim kapasitesinin yıllara göre artış göstereceğini ifade eden Tolunay Yıldız, Seymen Enerji Üretim Tesisi’nin tam kapasiteye ulaştığında, yıllık bazda 465 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayacağını aktardı.

Yıldız, “Bu sayı nüfus olarak Silivri, Büyükçekmece, Çatalca, Avcılar, Beylikdüzü ve Arnavutköy ilçelerinin toplam nüfusunun yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacak güçte olup yılda 3,6 milyon ton karbondioksit salınımını önleyecek. Bu da trafikten 2,3 milyon aracın çekilmesine eş değer çevresel etki oluşturacak.” bilgisini verdi.

Proje yatırımcısının İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İstanbul Enerji firması olduğunu söyleyen Yıldız, “YEKDEM'den faydalanan biyogaz santralleri, ürettiği 1 kWh elektrik için 13,3 sent teşvik alabiliyor.” diye konuştu.

Biyogaz projelerinde 48,6 MW kurulu gücü devreye almayı planıyor

Yenilenebilir enerji alanında Seymen Projesi’nin yanı sıra Balıkesir’de 1,5 mw Biyogaz Enerji Üretim Santrali ve Aydın Çine’de 13,6 mw Biyokütle Enerji Üretim Santrali, Çankırı’da 1,5 mw Biyogaz Enerji Üretim Santrali ve Gaziantep’te 4,5 mw Biyogaz Enerji Üretim Santrali projelerinin devam ettiğini söyleyen Yıldız, “Edirne Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi’nde 1,5 mw Kuru Fermantasyon Enerji Üretim Santrali ve gerçekleştireceğimiz diğer biyogaz enerjisi projelerimiz ile yılsonuna kadar toplamda 48,6 mw kurulu gücü devreye almayı planlıyoruz.” dedi.