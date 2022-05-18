SGK’dan Ülker’e teşekkür belgesi

Ülker, Karaman’da 2021 yılında en çok prim ödeyen işveren olması ve istihdama sağladığı katkılardan dolayı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından teşekkür belgesine layık görüldü.

Belge, SGK İl Müdürü Serdar Fındık ve SGK İl Müdür Yardımcısı Hüseyin Hashan tarafından Ülker Karaman Fabrikası Genel Müdürü İsmail Özturan’a verildi.

Karaman fabrikasının bölge için de önemine dikkat çeken Özturan, “Ülkenin ihracatına katkıda ve bölgenin potansiyelinin ortaya çıkmasında önemli rol oynuyoruz. İstihdamımızla, Karaman’da geçen senenin en çok prim ödeyen işvereni olmanın ülkemizin ekonomisine katkı sağlamanın ve bu teşekkür belgesini hak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.

Bin 424 istihdam ve 79 ülkeye ihracat

Ülker’in Karaman fabrikasında bisküvi, çikolata, gofret ve kek üretildiğini hatırlatan Özturan, “Toplam bin 424 çalışanımızla omuz omuza vererek, üretimimizle, ihracatımızla başta Karaman ilimiz olmak üzere ülkemize katma değer sağlamaya çalışıyoruz. Yıllık 110 bin tonluk üretime sahip fabrikamızdan 79 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz.” diye konuştu.