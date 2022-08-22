Sharz’dan 40 milyon TL’lik şarj istasyonu yatırımı

Türkiye’de şarj ağı lisansı almak için girişimde bulunan otomobil markası ve enerji şirketine yazılım ve donanım alt yapısı sağlayan, 461 şarj noktasına sahip Sharz.net, yatırımlarına devam ediyor. İlk şarj istasyonunu dört yıl önce kuran ve bugüne kadar 20 milyon TL'lik yatırım yapan Sharz.net, istasyon altyapılarını ve ağını geliştirmek amacıyla 40 milyon liralık yatırım planlıyor.

Sharz.net Genel Koordinatörü Ece Şengönül, “Bugün 461 adet olan şarj istasyonu sayımızı, 40 Milyon TL yatırım bedeliyle, 2023 sonuna kadar 1000 adete ulaştırma kararı aldık. Kurulacak ek 600 istasyondan 50'si DC yani hızlı şarj istasyonu olacak." dedi.

"2030'a kadar istasyon sayısı 20 bine ulaşacak"

Bugün İngiltere'de halka açık 20 bin şarj istasyonu olduğuna işaret eden Şengönül, "Bu sayı ülkemizde şu an ortalama 4 bin dolaylarında ve yüzde 10'unu Sharz.net oluşturuyor. 2030'a kadarsa istasyon sayımız minimum 20 bine ulaşacak. Ancak en önemli husus, elektrik üretiminde dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak adına doğal kaynaklarımızdan yararlanmak ve kendi elektriğimizi üretmek, zira elektrikli araç sayısı arttıkça elektrik tüketimi de artacak, artık yeni kaynaklara ihtiyaç var." şeklinde konuştu.