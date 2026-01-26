Shein, Türkiye’de satışlarını geçici olarak durdurdu

Shein, Türkiye’deki kullanıcılarına gönderdiği resmi bildirimle satışların geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Shein’in internet sitesinde yer alan açıklamada, Türkiye pazarına yeniden dönüş için çalışmaların sürdüğü vurgulanarak, “Yerel mevzuatlarda yapılan son değişiklikler nedeniyle Türkiye’deki satışlarımıza geçici bir süreyle ara vermek zorunda kaldık. Yakın gelecekte Türkiye’deki hizmetlerimize yeniden başlamayı umuyoruz” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, satışların ne zaman yeniden başlayacağına ilişkin net bir takvim paylaşılmazken, kullanıcıların müşteri hizmetleri üzerinden destek alabileceği belirtildi.

Öte yandan Ticaret Bakanlığı, 6 Şubat 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yurt dışından bireysel alışverişlerde 30 euro altı ürünler için uygulanan basitleştirilmiş gümrük prosedürünün kaldırılacağını duyurmuştu.