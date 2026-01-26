Google Haberler

Shein, Türkiye’de satışlarını geçici olarak durdurdu

Çin merkezli giyim odaklı e-ticaret platformu Shein, Türkiye’deki operasyonlarını geçici olarak askıya aldı. Şirket, Türkiye’deki kullanıcılarına gönderdiği resmi bildirimde, satışlara ara verme kararının yerel mevzuatlarda yapılan son değişiklikler nedeniyle alındığını duyurdu.

Shein, Türkiye’de satışlarını geçici olarak durdurdu

Shein, Türkiye’deki kullanıcılarına gönderdiği resmi bildirimle satışların geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Shein’in internet sitesinde yer alan açıklamada, Türkiye pazarına yeniden dönüş için çalışmaların sürdüğü vurgulanarak, “Yerel mevzuatlarda yapılan son değişiklikler nedeniyle Türkiye’deki satışlarımıza geçici bir süreyle ara vermek zorunda kaldık. Yakın gelecekte Türkiye’deki hizmetlerimize yeniden başlamayı umuyoruz” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, satışların ne zaman yeniden başlayacağına ilişkin net bir takvim paylaşılmazken, kullanıcıların müşteri hizmetleri üzerinden destek alabileceği belirtildi.

Öte yandan Ticaret Bakanlığı, 6 Şubat 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yurt dışından bireysel alışverişlerde 30 euro altı ürünler için uygulanan basitleştirilmiş gümrük prosedürünün kaldırılacağını duyurmuştu.

BYD rotayı Çin dışına kırdı! Yeni hedef 1,3 milyon araçBYD rotayı Çin dışına kırdı! Yeni hedef 1,3 milyon araçOtomotiv
Apple ve Google'dan işbirliği: Yapay zekâ destekli yeni Siri için tarih belli oldu!Apple ve Google'dan işbirliği: Yapay zekâ destekli yeni Siri için tarih belli oldu!Bilim ve Teknoloji
Kaynak: HABER MERKEZİ
Çok Okunanlar