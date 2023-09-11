Shell, destek merkezleri ile deprem bölgesinde 100 bin kişiye ulaşacak

Necmi ÇELİK

Shell Türkiye, 6 Şubat depremlerinin ardından, çocuklar, kadınlar ve gençler başta olmak üzere bölge halkının toplumsal ihtiyaçlarına yönelik sosyal ve duygusal destek sunmak amacıyla Türkiye’nin önde gelen üç sivil toplum kuruluşu ile iş birliğine imza attı. Bu kapsamda Shell, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) ile bir dayanışma ağı oluşturuldu.

Aynı zamanda ‘Kadınların Elinden’ sosyal girişimi iş birliğiyle depremden etkilenen kadın girişimcilere ürünlerini Shell Select Marketlerde satışa sunarak, bu kanaldan gelir elde etmeleri fırsatı yaratıldı. Başlatılan bu işbirliğiyle bölgede 20 farklı noktada destek merkezleri kuruldu. Bu projeler kapsamında son olarak Hatay Aşağı Ekinci 1 Konteyner Kent Shell Öğrenim Birimi, Belen Basketbol Köyü Konteyner Kent Shell Destek Merkezi ve Hatay - İzmir Konteyner Kent Shell Mor Yerleşkesi'nin açılışı yapıldı.

17 eğitim TIR’ı bölgede

Shell, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) iş birliğiyle, Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya’daki konteyner kentlerdeki toplam 12 öğrenim biriminin 8’i tamamlandı, 4’ü ise kurulma aşamasında. Açılacak destek merkezleri için 7.5 milyon dolarlık bütçe ayırdıklarını söyleyen Shell Türkiye Ülke Müdürü Ahmet Erdem, projeler ile iki yılda 100 bin kişiye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Erdem, projelerin hem sivil toplum kuruluşlarıyla hem de kamu-özel sektör iş birliği açısından başarılı bir örnek olduğunu ifade etti. “Deprem bölgesinde 17 eğitim TIR’ımız Ateşböceğimizle çocuklarımıza sosyal-duygusal etkinlikler veriyoruz” açıklamasını yapan TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, “Shell Türkiye’nin desteği ile kurmakta olduğumuz öğrenim birimlerimizde yılda 15 binden fazla çocuğumuzun yararlanmasını hedefliyoruz” dedi.

TOG destek merkezleri 2 yıl boyunca hizmet verecek

Kahramanmaraş ve Hatay'da 6 - 17 yaş ve 18 - 25 yaş arasındaki çocuklar ve gençler için Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) Shell iş birliğiyle 2 destek merkezi kurulduğunu belirten TOG Vakfı Genel Müdürü Ayşe Kırımlı, “Gençlerin hem öğrenip hem de üreteceği bu merkezler, 2 yıl boyunca bölge insanının güçlenmesine katkı sağlayacak” diye konuştu.

Akaryakıt istasyonları 'acil yardım üssü' oldu

Akaryakıt istasyonlarının deprem gibi doğal felaketlerde bir acil yardım üssü gibi faaliyet gösterdiğini vurgulayan Erdem, istasyonların inşasında depreme dayanıklılık açışından tüm kriterlerde büyük bir hassasiyet gösterdiklerini söyledi. Depremin ilk günlerinde başlatılan yardım kampanyası kapsamında AFAD’a 30 milyon TL bağışta bulunduklarını anlatan Erdem, "Şirketimiz, bireysel bağışların toplam tutarı kadar, ek katkıda bulundu. Tüm bu katkılar ile 700 bin euro’luk bir ‘Çalışan Destek Fonu’ oluşturduk. Akaryakıt, madeni yağ tedariki ve enerji ihtiyacını karşılamak üzere bayilerimizle birlikte hareket ederek 2000’in üzerinde yakıt tankerimizi bölgeye gönderdik"dedi.

Kadınlar için 6 'Mor Yerleşke

Hatay ve Malatya'da kurulun 6 Mor Yerleşke ile ilgili bilgi veren Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) Başkanı Canan Güllü ise, “30 Mor Yerleşke ile depreme maruz kalanlara hizmet veriliyor. Yerleşkelerin 6’sı, Shell Türkiye tarafından kurularak 1 yıl boyunca hizmet vermesi için finanse edildi. Dünya Sağlık Örgütü normlarına göre dizayn edilen Mor Yerleşkeler istihdama da katkı sunuyor” diye konuştu.