Shell, Enerjisa işbirliğiyle şarj istasyonları kuruyor

Mehmet KARA

Dünyanın birçok ülkesinde elektrikli araçlara yönelik şarj istasyonları ağı bulunan Shell, Türkiye’de de bu hizmetleri sunmaya başlıyor. Shell’in Türkiye’deki ortaklığı Shell & Turcas, istasyonların teknik ve ticari operasyonları için Enerjisa Enerji’nin 2018 yılında çoğunluk hisselerini satın aldığı Eşarj ile iş birliğine gitti. İlk etapta İstanbul’da bir adet, İzmir’de bir adet ve Sapanca’da iki adet hızlı şarj altyapısına sahip Shell istasyonu devreye alındı. Şarj istasyonu sayısının Haziran ayı sonuna kadar sekize yükseltilmesi hedefleniyor.

Büyük şehirler ve tatil rotalarına öncelik

Shell & Turcas CEO’su Emre Turanlı, “Elektrikli araç sahiplerine Shell Recharge markamızla hizmet veriyoruz. Şarj noktalarına ilişkin pilot uygulamamızı Enerjisa ile başlattık. Elektrikli araç sahibi misafirlerimiz İstanbul-Ankara ve İstanbul-İzmir otoyollarındaki istasyonlarımızda araçlarını şarj ederek şehirler arası yolculuklarını gerçekleştirebilecek. Öncelikli hedefimiz büyük şehirler ve tatil rotaları olacak” dedi.

Sürdürülebilirlik ve teknoloji

Enerjisa Enerji CEO’su ve Eşarj Yönetim Kurulu Başkanı Murat Pınar ise “Türkiye’nin ilk ve en hızlı elektrikli araç şarj istasyon ağı olan Eşarj ile daha önce İsveç’e istasyon kurarak önemli bir adım atmıştık. Bugün ise Shell Recharge noktalarının operasyonlarını sağlayarak ekosistem içerisindeki öncü konumumuzu pekiştirecek önemli bir dönüm noktası yaşıyoruz” dedi.

2030'a kadar 2.5 milyon şarj noktası

2030 yılında Avrupa’da yapılan araç satışlarının yarısının elektrik araçlar olması bekleniyor. Türkiye’de de son yıllarda gelişen bir pazar olan elektrikli araçlar açısından en önemli konuların başında yaygın elektrikli şarj ağı bulunması geliyor. Shell & Turcas CEO’su Emre Turanlı “Elektrikli şarj istasyonları alanında 35'ten fazla ülkede 185.000'den fazla elektrikli araç şarj ünitesi ile elektrikli araç sahiplerine hizmet sunuyoruz. 2025'e kadar 500.000'e 2030 yılına kadar 2,5 milyona yükseltmeyi planlıyoruz” dedi.

Shell, Avrupa ve ABD'de ağ satın almıştı

Geçmişte adı konvansiyonel enerji kaynağı petrol ile özdeşleşen küresel enerji devi Shell, son yıllarda özellikle iklim değişikliğinin zorlamasıyla başlayan küresel enerji dönüşümüne uyumlu hareket ettiğinin sinyallerini veriyor. Bu çerçevede sıfır emisyon hedefleyen şirketler arasında yer alan Shell, 22 ülkede 50 binin üzerinde şarj noktası bulunan Avrupa’nın en büyük elektrikli şarj istasyonu firması New Motion’ı satın almıştı. Şirket İngiltere’nin en büyük elektrikli araç şarj ağı şirketi Ubitricity ile 4.400’den fazla şarj noktası bulunan Kuzey Amerikalı şirket Greenlot’ı da almıştı. Shell ayrıca BMW, Daimler, Ford ve VW ortak girişimi olan grubu Avrupa’da otobanlarda ultra hızlı elektrikli şarj istasyon ağı yaratmak için Ionity ile anlaşma imzalamış durumda. Ionity altyapısına sahip şarj istasyonlarında araçlar 5-8 dakika içinde şarj edilebilecek.