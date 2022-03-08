Shell: Rusya’dan çıkıyoruz, alımlar için özür dileriz

Rusya ile Ukrayna arasındaki krizin enerji cephesinde ve küresel enerji dengelerinde yol açtığı şoklar devam ediyor.

Henüz doğrudan ambargo uygulanmadığı halde son olarak Shell de kamuoyu baskılarına kulak vererek Rusya pazarından çıkış yapacağını duyurdu.

Geçen hafta Rusya’dan 100 bin metrik ton ham petrol aldığı için özür dileyen Shell, Rus petrol ve doğalgaz alımlarını sonlandıracağını, ülkedeki tüm yakıt istasyonlarını kapattığını ve petrol ve doğalgaz boru hattı projelerinden de kademeli olarak çıkacağını duyurdu.

Shell, geçen hafta Rusya’dan petrolü varil başına 28,5 dolarlık büyük indirimle almıştı.