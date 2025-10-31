Shell & Turcas ve CarrefourSA’dan lezzet ortaklığı

Türkiye’nin iki güçlü markası Shell & Turcas ile CarrefourSA, müşteri deneyimini yeniden tanımlayan stratejik bir ortaklığa gitti.

Bu kapsamda Shell’in sevilen yiyecek-içecek markası deli2go, ilk kez istasyon dışına çıkarak CarrefourSA Lezzet Arası restoranında café formatında hizmete girdi.

Yeni deli2go Corner Café konseptinde taze çekirdeklerden hazırlanan kahveler, sandviçler, kruvasan ve tatlı çeşitleri, istasyonlardaki aynı kaliteyle sunuluyor.

CarrefourSA CEO’su Kutay Kartallıoğlu, “Lezzet Arası restoranlarımızda her ay yüzbinlerce misafir ağırlıyoruz. Şimdi bu deneyimi Shell & Turcas iş birliğiyle market dışına taşıyor, lezzeti yollara yayıyoruz.” dedi.

Bonheur ürünleri artık Shell Select marketlerde

İş birliği sadece café alanıyla sınırlı kalmadı. CarrefourSA’nın Bonheur markalı 55’ten fazla ürün çeşidi –kurutulmuş meyveler, protein barlar, çikolatalar ve pestiller– artık seçili Shell & Turcas istasyonlarında satışa sunuluyor.

Shell & Turcas CEO’su Emre Turanlı, “Bu proje, misafirlerimize sadece yakıt değil, kaliteli bir yaşam deneyimi sunma vizyonumuzun bir parçası. deli2go’yu istasyon dışına taşımak bizim için kilometre taşı niteliğinde.” ifadelerini kullandı.

Sektörler arası köprü

Shell & Turcas, 81 ilde 1.200 istasyonunda günde 1 milyondan fazla kişiye ulaşırken, 2024’te 25 milyon deli2go ürünü satışıyla Türkiye’nin en çok kahve satan markalarından biri oldu.

CarrefourSA ise 74 ildeki 1.250 mağazası ve 15 bin çalışanıyla perakende sektörünün öncülerinden biri konumunda.

Bu iş birliğiyle iki marka, perakende ve mobilite sektörleri arasında güçlü bir köprü kurarak müşterilere her ortamda taze, güvenilir ve erişilebilir lezzet sunmayı hedefliyor. İlk deli2go Corner Café, CarrefourSA Maltepe Park’ta hizmete açıldı.