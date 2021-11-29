Shell & Turcas’da üst düzey atama

Shell & Turcas’ta gerçekleştirilen üst düzey atama ile Perakende Satışlar Şirket Operasyonları ve Akaryakıt Dışı Gelirler Direktörlüğü görevine Evren Diker getirildi. 01.10.2021 itibarıyla görevine başlayan Diker; Shell Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesel Lisans Müdürü görevini yürütüyordu.

20 yıllık Shell kariyerinde ağırlıklı olarak satış ve operasyon alanlarında görev alan Diker, Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği'nde tamamladı. Aynı zamanda Yeditepe Üniversitesi İngilizce İşletme Yüksek Lisans mezunu olan Diker, Shell’de kariyerine Filo Çözümleri ekibinde başladı ve 6 yıllık süre zarfında satış organizasyonunda bölge müdürlüğüne kadar yükseldi.

Sonrasında Global Ticari Satışlar bünyesinde, Satış Destek ve Fiyatlandırma Müdürü olarak çalışan Diker, Akdeniz ve Avrupa bölgesinde satış destek operasyonlarını yürüttü. Daha sonra Türkiye’de Ticari Yakıtlar Direktörlüğü'nü üstlenen Diker, son olarak 2019 yılından itibaren Global Pazarlama Lisanslı Marketler Yönetim Ekibinin bir üyesiydi.