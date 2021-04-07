Shell Türkiye Ülke Başkanı Erdem: Shell'in petrol üretimi yarıya düşecek

Yeşil İş Sürdürülebilir İş Zirvesi'nde konuşan Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem, artan nüfus ve refah seviyeleriyle teknolojinin gelişiminin enerji talebini hızla artırdığını ve bu talebi sadece mevcut kaynaklarla karşılamanın mümkün olmadığını söyledi.

Shell'in enerji dönüşümü konusundaki ana yaklaşımının "daha fazla ve daha temiz enerji" olduğunu belirten Erdem, 2050 yılında net karbon salımını sıfırlamış bir enerji şirketi olmayı hedeflediklerini ifade etti.

Shell'in temiz enerjiler üzerine büyük çalışmaları olduğuna dikkat çeken Erdem, "2030'da yüzde 20, 2035'te yüzde 45 ve de 2050'de net sıfır emisyona ulaşmış olacağız. Hepimizin gördüğü elektrifikasyon konusunda zincirin bütün değer parçaları içerisinde yenilenebilir enerji ve hidrojen üzerinden yürüyen çalışmalarımız var. Shell'in petrol üretimi bundan 2-3 sene önce peak noktasına geldi ve artık düşüşte. Yani Shell'in ürettiği enerjilerin içerisinde petrolün payının azalacağını göreceğiz. Shell'in petrol üretimi 2035'e geldiğimizde tahminen şu andaki üretimin yarısına kadar inmiş olacak." diye konuştu.

Elektrikli araçların yaygınlaşmasının ise ülkeden ülkeye değişeceğini belirten Erdem, şu anda Shell'in global olarak elektrik şarj noktalarının 60 bine yakın olduğunu bildirdi. Ulaşım sağlayabildikleri yer sayısının ise 200 binin üzerinde olduğunu söyleyen Erdem, 2030 gibi bunun 500 bine yaklaşacağını tahmin ettiklerini aktardı.