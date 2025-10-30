Shell üçüncü çeyrekte beklentileri aştı

Dünyanın önde gelen enerji şirketlerinden Shell, 2025’in üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Şirket, düzeltilmiş net kârını 5,4 milyar dolar olarak duyurdu. Bu rakam, piyasa beklentisi olan 5,09 milyar doların üzerinde, ancak geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 6,03 milyar doların altında kaldı.

Shell, kâr artışında iyileşen ticaret performansı ve yükselen rafineri marjlarının etkili olduğunu belirtti. Bir önceki çeyrekte şirketin düzeltilmiş kârı 4,26 milyar dolar seviyesindeydi.

Nakit akışı 12,2 milyar dolar

Shell’in operasyonlardan sağladığı nakit akışı, yılın üçüncü çeyreğinde 12,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 14,7 milyar doların bir miktar altında kalsa da, şirketin güçlü bilanço yapısını koruduğunu gösterdi.

Şirket, serbest nakit akışındaki istikrarın, artan temettü ödemeleri ve hisse geri alım programını desteklemeye devam ettiğini vurguladı.

3,5 milyar dolarlık hisse geri alımı sürüyor

Shell yönetimi, önümüzdeki üç ay boyunca 3,5 milyar dolar tutarındaki hisse geri alım programını sürdüreceğini açıkladı.

Bu, şirketin üst üste 16. çeyrektir en az 3 milyar dolar büyüklüğünde hisse geri alımı gerçekleştirdiği anlamına geliyor.

Şirket yetkilileri, “Güçlü finansal pozisyonumuz sayesinde hissedar getirilerimizi artırmaya devam ediyoruz. Piyasa koşullarına rağmen sermaye dağıtım politikamızda istikrarı koruyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Kâr artışı ticaret performansından geldi

Analistler, Shell’in beklenenden iyi gelen kâr performansının özellikle yakıt ticareti, LNG satışları ve rafineri kâr marjlarındaki toparlanmadan kaynaklandığını belirtiyor.

Yüksek enerji fiyatlarının etkisi sınırlı kalsa da, artırılmış operasyonel verimlilik ve maliyet disiplininin şirketin finansal sonuçlarını desteklediği kaydedildi.