Shell’den Türkiye’ye yeni yakıt
Shell, doğalgazdan ürettiği (Gas-to-Liquids – GTL) sentetik yakıtı Türkiye’de satışa sundu. “Shell GTL Fuel” adıyla sunulan ürün, Türkiye’de ilk aşamada yalnızca dökme olarak kurumsal (B2B) müşterilere sağlanacak. Özellikle inşaat, madencilik, ağır hizmet makineleri ile hastaneler ve veri merkezleri gibi kritik altyapılarda kullanılan büyük jeneratörlerde önemli avantajlar sunması beklenen GTL yakıtı, perakende akaryakıt istasyonlarında satışa sunulmayacak.
İngiltere, Hollanda, Almanya, Fransa, Avusturya, İsviçre, Danimarka, İsveç, Norveç ve Finlandiya’da aktif olarak kullanılan GTL yakıtı artık Türkiye’de de kullanılacak. Shell, küresel çaptaki en yenilikçi teknolojilerden biri olan doğalgazdan üretilen sentetik yakıtı “Shell GTL Fuel”i Türkiye’de kurumsal müşterilerin kullanımına sunmaya başladı. Geleneksel dizele alternatif olarak geliştirilen ürün, daha temiz yanma, uzun depolama ömrü ve zorlu hava koşullarında yüksek performans özelliklerine sahip. Dünyada ulaşım, tarım, inşaat, madencilik, deniz taşımacılığı, sağlık ve enerji sektörlerinde yaygın olarak tercih edilen GTL yakıtları Türkiye’de satışı, yerel düzenlemelerle uyumlu olarak, istasyondan satış yerine dökme şekilde kurumsal olarak yapılacak. Ana olarak, inşaat, maden sektörlerinde, hastane, AVM, kayak tesisleri ve otel gibi turistik tesisler ile veri depolama merkezi gibi büyük dizel jeneratörlerin kritik olduğu tesislerde kullanılması bekleniyor. Shell’in Amsterdam’daki Enerji Dönüşüm Kampüsü’nde biraraya geldiğimiz Shell Türkiye Ülke Başkanı ve Shell & Turcas Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Erdem, “Türkiye’de bir ilk olarak müşterilerimize sunduğumuz Shell GTL Fuel ürünü, ülkemizin 2053 net sıfır vizyonuyla son derece uyumlu. Bu aynı zamanda Türkiye’nin enerji dönüşümüne teknoloji transferi ve düşük karbonlu çözümlerle katkı sunma kararlılığımızın bir parçası. Enerji güvenliği, ekonomik sürdürülebilirlik ve emisyon hedeflerini birlikte ele alan dengeli bir dönüşüm perspektifiyle, Türkiye için en iyi ürün ve hizmetleri sunmaya devam edeceğiz” dedi.
Fiyatta rekabetçi olmasını hedefliyoruz
“2023’te EPDK’nın sentetik ve parafinik yakıtların piyasaya arzına izin vermesiyle birlikte bu ürünü Türkiye’ye getirebilir hale geldik” diyen Erdem, bu teknoloji hakkında şu bilgileri verdi: “Şu anda GTL, kurumsal ve ticari müşterilere satışa uygun. Perakende ve pompa satışları şu an için mümkün değil. Fiyat anlamında rekabetçi bir seviyede olmasını hedefliyoruz; dizelle rekabet edebilir seviyelerde olacak. Ancak kesin rakamlar için henüz erken. GTL, bir dizel alternatifi olduğu için sadece dizel motorlu araçlarda kullanılabilir. Benzinli araçlarda kullanılması uygun değil. GTL üreten başka tesisler de olsa, dünyanın en büyük GTL tesisi Shell’e ait. Diğer şirketler isterse ürün tedarik edebileceği kaynaklar mevcut ancak Türkiye’de kısa vadede yüksek rekabet beklemiyoruz.”
5 yıl daha dayanıklı, soğukta bile güçlü
GTL’in avantajları ve teknik özelliklerinden bahseden Ahmet Erdem, bu teknolojinin, doğalgazı sentetik sıvı yakıta dönüştürerek dizel motorlar için yüksek performanslı bir alternatif yarattığını belirterek, avantajlarını şöyle sıraladı: “Shell GTL Yakıtı, yüksek setan sayısı sayesinde daha verimli, sessiz ve güvenilir motor çalışması sağlar. Neredeyse sıfır kükürt ve aromatik içeriğiyle NOx, SOx ve partikül madde gibi zararlı yerel emisyonları önemli ölçüde düşürür. Toksik olmayan ve biyolojik olarak kolayca parçalanabilen yapısı çevre açısından avantaj sunar. Oksidasyona dayanıklı olduğu için 5 yıla kadar kalitesini korur; bu da özellikle jeneratör ve acil durum sistemleri için kritiktir. Düşük sıcaklıklarda akışkanlığını yitirmez ve mevcut dizel motorlarda hiçbir teknik değişiklik gerektirmeden “drop-in” olarak doğrudan kullanılabilir.”
Türkiye’de 3 sektöre kritik avantaj sağlayacak
Türkiye’de akaryakıt istasyonlarında değil, doğrudan kurumsal müşterilere ulaştırılacak olan Shell GTL Fuel, ilk aşamada yerel hava kalitesinin ve operasyonel verimliliğin kritik olduğu sektörleri hedefliyor. Ahmet Erdem, “GTL yakıtımız özellikle üç kritik alanda önemli avantajlar sunuyor. İnşaat ve altyapı projelerinde iş makinelerine daha sessiz, daha temiz bir çalışma ortamı sağlıyor. Maden ve ağır hizmet gibi zorlu koşullarda ise yüksek yakıt kalitesiyle operasyonların kesintisiz devam etmesine destek oluyor. Hastaneler ve veri merkezleri gibi kritik tesislerde kullanılan jeneratörlerde de minimum 5 yıla varan depolama ömrü ve anında sorunsuz çalışma özelliğiyle öne çıkıyor” diye konuştu.
En çok kahve satan 5 marka içindeyiz
“Bugün Türkiye’deki satış hacmimizle Shell’in Avrupa ve Afrika bölgesinde en büyük akaryakıt operasyonu haline geldik. Türkiye, Shell’in faaliyet gösterdiği 70’ten fazla ülke arasında stratejik öneme sahip ülkelerden biri” diyen Ahmet Erdem, “Derince Madeni Yağ ve Gres Tesisimizden 80’i aşkın ülkeye yaptığımız ihracatla yıllardır ülkemizde bu alanda ihracat şampiyonu oluyoruz. Turcas ile yaptığımız ortaklık sayesinde istasyon sayımız 600’den 1.200’e çıktı. Bugün Türkiye’de bir akaryakıt istasyonunun ortalamasının 2,5 katı satış yapan bir yapımız var. Üstelik artık sadece akaryakıt satmıyoruz. Bir kahve zinciri olmamamıza rağmen Türkiye’de en çok kahve satan ilk beş marka içindeyiz. Gıda ürünlerimiz de benzer şekilde güçlü bir hacme sahip.”
GTL (Gas-to-liquids) teknolojisi nedir?
Shell’in gazdan sıvıya (GTL) teknolojisi en temiz yanan fosil yakıt olan doğal gazı, ham petrolden üretilen yakıt ve yağların yerine kullanılabilen yüksek kaliteli sıvılara dönüştürür. Bu ürünler arasında araç yakıtları, motor yağları, deterjanlar, kozmetikler gibi günlük ihtiyaç duyulan hammaddeler bulunur. GTL ürünleri renksiz ve kokusuzdur. Ham petrolde bulunan kükürt, aromatikler ve azot gibi saf olmayan bileşikleri neredeyse hiç içermezler. GTL üretimi sıvı ürünlere yönelik artan küresel talebi karşılamak için devreye alınıyor.
20 milyar dolarlık GTL yatırımı
Shell’in Katar’daki Pearl GTL Tesisi, dünyanın en büyük GTL üretim tesisi. Ras Laffan Endüstri Şehri’nde yer alan tesis, 350 futbol sahası büyüklüğünde ve her gün görünmez gaz moleküllerini değerli ürünlere dönüştürüyor. Günde 140 bin varil GTL yakıt dışındaki GTL ürünleri, 120 bin varil doğal gaz sıvıları ve etan ile 70 bin varil GTL yakıt üretiliyor. Bu miktar yaklaşık 225 bin araca günlük yakıt sağlıyor. Tesiste yılda yaklaşık 12 milyon ton suyun yüzde 90’ı geri kazanılıyor, atık biyoslime ise gübre olarak yeniden kullanılıyor. Ahmet Erdem, Shell’in 1970 yılından bugüne kadar GTL teknolojisine 20 milyar dolar yatırım yaptığını ve bu alanda 3500’den fazla patent aldığını söyledi.
Ahmet Erdem, 2024 yılında Ar-Ge çalışmalarına 1,1 milyar dolar harcandığını ve bunun yaklaşık 500 milyon dolarını ise (%45) karbon azaltma projelerine ayırdığını kaydetti. Erdem, dönüşüm kampüsü hakkındı bilgi verdi: “Amsterdam’daki Enerji Dönüşüm Kampüsü, Shell’in bilimsel inovasyon üssü olarak tasarlandı. Amaç; enerji geçişini hızlandıracak teknolojileri geliştirmek, test etmek ve pazara hızlı şekilde sunmak. Kampüsün toplam alanı 13 futbol sahası büyüklüğünde.”