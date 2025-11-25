Shell’den Türkiye’ye yeni yakıt

İngiltere, Hollanda, Al­manya, Fransa, Avus­turya, İsviçre, Danimar­ka, İsveç, Norveç ve Finlandi­ya’da aktif olarak kullanılan GTL yakıtı artık Türkiye’de de kullanılacak. Shell, küre­sel çaptaki en yenilikçi tekno­lojilerden biri olan doğalgaz­dan üretilen sentetik yakıtı “Shell GTL Fuel”i Türkiye’de kurumsal müşterilerin kul­lanımına sunmaya başladı. Geleneksel dizele alternatif olarak geliştirilen ürün, da­ha temiz yanma, uzun depo­lama ömrü ve zorlu hava ko­şullarında yüksek performans özelliklerine sahip. Dünyada ulaşım, tarım, inşaat, maden­cilik, deniz taşımacılığı, sağ­lık ve enerji sektörlerinde yay­gın olarak tercih edilen GTL yakıtları Türkiye’de satışı, yerel düzenlemelerle uyum­lu olarak, istasyondan sa­tış yerine dökme şekilde ku­rumsal olarak yapılacak. Ana olarak, inşaat, maden sektör­lerinde, hastane, AVM, ka­yak tesisleri ve otel gibi turis­tik tesisler ile veri depolama merkezi gibi büyük dizel jene­ratörlerin kritik olduğu tesis­lerde kullanılması bekleniyor. Shell’in Amsterdam’daki Enerji Dönüşüm Kampüsü’n­de biraraya geldiğimiz Shell Türkiye Ülke Başkanı ve Shell & Turcas Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Erdem, “Tür­kiye’de bir ilk olarak müşteri­lerimize sunduğumuz Shell GTL Fuel ürünü, ülkemizin 2053 net sıfır vizyonuyla son derece uyumlu. Bu aynı za­manda Türkiye’nin enerji dö­nüşümüne teknoloji transferi ve düşük karbonlu çözümlerle katkı sunma kararlılığımızın bir parçası. Enerji güvenliği, ekonomik sürdürülebilirlik ve emisyon hedeflerini birlikte ele alan dengeli bir dönüşüm perspektifiyle, Türkiye için en iyi ürün ve hizmetleri sunma­ya devam edeceğiz” dedi.

Fiyatta rekabetçi olmasını hedefliyoruz

“2023’te EPDK’nın sentetik ve parafinik yakıtların piyasa­ya arzına izin vermesiyle bir­likte bu ürünü Türkiye’ye ge­tirebilir hale geldik” diyen Er­dem, bu teknoloji hakkında şu bilgileri verdi: “Şu anda GTL, kurumsal ve ticari müşteri­lere satışa uygun. Perakende ve pompa satışları şu an için mümkün değil. Fiyat anla­mında rekabetçi bir seviyede olmasını hedefliyoruz; dizel­le rekabet edebilir seviyelerde olacak. Ancak kesin rakamlar için henüz erken. GTL, bir di­zel alternatifi olduğu için sa­dece dizel motorlu araçlarda kullanılabilir. Benzinli araç­larda kullanılması uygun de­ğil. GTL üreten başka tesisler de olsa, dünyanın en büyük GTL tesisi Shell’e ait. Diğer şirketler isterse ürün tedarik edebileceği kaynaklar mev­cut ancak Türkiye’de kısa va­dede yüksek rekabet beklemi­yoruz.”

5 yıl daha dayanıklı, soğukta bile güçlü

GTL’in avantajları ve teknik özelliklerinden bahseden Ah­met Erdem, bu teknolojinin, doğalgazı sentetik sıvı yakı­ta dönüştürerek dizel motor­lar için yüksek performanslı bir alternatif yarattığını be­lirterek, avantajlarını şöy­le sıraladı: “Shell GTL Yakıtı, yüksek setan sayısı sayesin­de daha verimli, sessiz ve gü­venilir motor çalışması sağ­lar. Neredeyse sıfır kükürt ve aromatik içeriğiyle NOx, SOx ve partikül madde gibi zararlı yerel emisyonları önemli öl­çüde düşürür. Toksik olma­yan ve biyolojik olarak kolay­ca parçalanabilen yapısı çevre açısından avantaj sunar. Ok­sidasyona dayanıklı olduğu için 5 yıla kadar kalitesini ko­rur; bu da özellikle jeneratör ve acil durum sistemleri için kritiktir. Düşük sıcaklıklar­da akışkanlığını yitirmez ve mevcut dizel motorlarda hiç­bir teknik değişiklik gerektir­meden “drop-in” olarak doğ­rudan kullanılabilir.”

Türkiye’de 3 sektöre kritik avantaj sağlayacak

Türkiye’de akaryakıt istas­yonlarında değil, doğrudan kurumsal müşterilere ulaştı­rılacak olan Shell GTL Fuel, ilk aşamada yerel hava kalite­sinin ve operasyonel verim­liliğin kritik olduğu sektörle­ri hedefliyor. Ahmet Erdem, “GTL yakıtımız özellikle üç kritik alanda önemli avantaj­lar sunuyor. İnşaat ve altyapı projelerinde iş makinelerine daha sessiz, daha temiz bir ça­lışma ortamı sağlıyor. Maden ve ağır hizmet gibi zorlu ko­şullarda ise yüksek yakıt ka­litesiyle operasyonların ke­sintisiz devam etmesine des­tek oluyor. Hastaneler ve veri merkezleri gibi kritik tesisler­de kullanılan jeneratörlerde de minimum 5 yıla varan de­polama ömrü ve anında so­runsuz çalışma özelliğiyle öne çıkıyor” diye konuştu.

En çok kahve satan 5 marka içindeyiz

“Bugün Türkiye’deki satış hacmimizle Shell’in Avrupa ve Afrika bölgesinde en büyük akaryakıt operasyonu haline geldik. Türkiye, Shell’in faaliyet gösterdiği 70’ten fazla ülke arasında stratejik öneme sahip ülkelerden biri” diyen Ahmet Erdem, “Derince Madeni Yağ ve Gres Tesisimizden 80’i aşkın ülkeye yaptığımız ihracatla yıllardır ülkemizde bu alanda ihracat şampiyonu oluyoruz. Turcas ile yaptığımız ortaklık sayesinde istasyon sayımız 600’den 1.200’e çıktı. Bugün Türkiye’de bir akaryakıt istasyonunun ortalamasının 2,5 katı satış yapan bir yapımız var. Üstelik artık sadece akaryakıt satmıyoruz. Bir kahve zinciri olmamamıza rağmen Türkiye’de en çok kahve satan ilk beş marka içindeyiz. Gıda ürünlerimiz de benzer şekilde güçlü bir hacme sahip.”

GTL (Gas-to-liquids) teknolojisi nedir?

Shell’in gazdan sıvıya (GTL) teknolojisi en temiz yanan fosil yakıt olan doğal gazı, ham petrolden üretilen yakıt ve yağların yerine kullanılabilen yüksek kaliteli sıvılara dönüştürür. Bu ürünler arasında araç yakıtları, motor yağları, deterjanlar, kozmetikler gibi günlük ihtiyaç duyulan hammaddeler bulunur. GTL ürünleri renksiz ve kokusuzdur. Ham petrolde bulunan kükürt, aromatikler ve azot gibi saf olmayan bileşikleri neredeyse hiç içermezler. GTL üretimi sıvı ürünlere yönelik artan küresel talebi karşılamak için devreye alınıyor.

20 milyar dolarlık GTL yatırımı

Shell’in Katar’daki Pearl GTL Tesisi, dünyanın en büyük GTL üretim tesisi. Ras Laffan Endüstri Şehri’nde yer alan tesis, 350 futbol sahası büyüklüğünde ve her gün görünmez gaz moleküllerini değerli ürünlere dönüştürüyor. Günde 140 bin varil GTL yakıt dışındaki GTL ürünleri, 120 bin varil doğal gaz sıvıları ve etan ile 70 bin varil GTL yakıt üretiliyor. Bu miktar yaklaşık 225 bin araca günlük yakıt sağlıyor. Tesiste yılda yaklaşık 12 milyon ton suyun yüzde 90’ı geri kazanılıyor, atık biyoslime ise gübre olarak yeniden kullanılıyor. Ahmet Erdem, Shell’in 1970 yılından bugüne kadar GTL teknolojisine 20 milyar dolar yatırım yaptığını ve bu alanda 3500’den fazla patent aldığını söyledi.

Ahmet Erdem, 2024 yılında Ar-Ge çalışmalarına 1,1 milyar dolar harcandığını ve bunun yaklaşık 500 milyon dolarını ise (%45) karbon azaltma projelerine ayırdığını kaydetti. Erdem, dönüşüm kampüsü hakkındı bilgi verdi: “Amsterdam’daki Enerji Dönüşüm Kampüsü, Shell’in bilimsel inovasyon üssü olarak tasarlandı. Amaç; enerji geçişini hızlandıracak teknolojileri geliştirmek, test etmek ve pazara hızlı şekilde sunmak. Kampüsün toplam alanı 13 futbol sahası büyüklüğünde.”