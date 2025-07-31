Shell’in ikinci çeyrek karı üçte bir azaldı: Hisse geri alım kararı geldi

Enerji devi Shell, 2025 yılının ikinci çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı. Şirketin net karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,3 azalarak 4,26 milyar dolara düştü.

2024'ün ikinci çeyreğinde 6,29 milyar dolar kar açıklayan Shell, bu yılın ilk çeyreğinde ise 5,57 milyar dolarlık bir gelir elde etmişti. Analistler bu çeyrek için 3,74 milyar dolarlık kar öngörüyordu; Shell beklentileri aşarak 4,26 milyar dolara ulaştı ancak yıllık bazda sert düşüş dikkat çekti.

Kar düşüşünün ana nedenleri arasında petrol fiyatlarındaki gerileme, gaz ticaret hacmindeki azalma ve kimyasal operasyonlardan kaynaklanan zararlar gösterildi.

3,5 milyar dolarlık hisse geri alım programı

Shell, yatırımcılara güven vermek amacıyla önümüzdeki üç ay içinde 3,5 milyar dolarlık hisse geri alımı başlatacağını duyurdu. Bu hamleyle birlikte şirketin hisseleri yüzde 1,8 yükseldi.

Shell CEO’su Wael Sawan, yapılan açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:

“Zorlu bir makroekonomik ortamda dahi güçlü bir operasyonel performans sergileyerek sağlam bir nakit akışı sağladık. 2022’den bu yana yürüttüğümüz sadeleşme ve disiplin stratejisi ile toplam 3,9 milyar dolarlık yapısal maliyet tasarrufu sağladık. Bu odaklanma sayesinde, ardışık olarak 15’inci çeyrekte de hisse geri alımına devam ediyoruz.”

Yeni geri alım planıyla birlikte Shell, 15 çeyrektir aralıksız şekilde her dönem en az 3 milyar dolarlık geri alım gerçekleştirmiş olacak.