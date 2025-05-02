Shell'in ilk çeyrek kârı düştü ama beklentileri aştı

Enerji devi Shell, 2025 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, net kârının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28 düşerek 5,58 milyar dolara gerilediğini bildirdi. Bu düşüşe rağmen açıklanan sonuçlar, Shell’in analistlerle paylaştığı 4,96 milyar dolarlık ortalama beklentinin üzerinde gerçekleşti.

Shell’in kâr düşüşünde, küresel petrol fiyatlarındaki gerileme ve rafinaj marjlarının geçen yıla kıyasla daha düşük seyretmesi etkili oldu. Şirketin net kâr tanımı olan düzeltilmiş kazançlar, 2024'ün ilk çeyreğinde 7,73 milyar dolar seviyesindeydi.

Şirket ayrıca, üç aylık dönem için 3,5 milyar dolarlık yeni bir hisse geri alım programı başlatacağını duyurdu. Bu program, art arda on dördüncü çeyrek boyunca uygulanan en az 3 milyar dolarlık hisse geri alım serisinin devamı niteliğinde.

Shell, hisse geri alım hızını sabit tutarak yatırımcıya olan taahhüdünü sürdürürken, piyasadaki volatiliteye rağmen temkinli bir yaklaşım benimsediğini gösterdi.