Shell'in ilk çeyrek karı piyasa beklentilerinin üzerinde geldi
Enerji şirketi Shell, 2025 yılının ilk çeyreğinde 5,58 milyar dolar net kar elde etti. Yıllık bazda yüzde 28 düşüş yaşansa da, açıklanan rakam 4,96 milyar dolarlık piyasa beklentisinin yüzde 13 üzerinde gerçekleşti. Düşük maliyetler ve amortisman giderleri kârı desteklerken, Shell önümüzdeki üç ayda 3,5 milyar dolarlık yeni hisse geri alımı yapacağını duyurdu.
Enerji devi Shell, 2025 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, bu dönemde 5,58 milyar dolar net kar elde etti. Yıllık bazda yüzde 28’lik bir düşüş yaşanmasına rağmen, bu rakam piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti.
Shell'in finansal verilerine göre, analistler şirketin bu çeyrekte yaklaşık 4,96 milyar dolar net kar açıklamasını öngörüyordu. Açıklanan sonuç, beklentinin yaklaşık yüzde 13 üzerinde gerçekleşmiş oldu.
Maliyet ve amortisman düşüşü etkili oldu
Shell, net kârdaki yıllık düşüşe rağmen, daha düşük amortisman giderleri ve maliyetler sayesinde kazancını belli ölçüde dengeledi.
Hisse geri alım programı sürdürülüyor
Şirket, petrol fiyatlarında yaşanan düşüşe rağmen yatırımcılara güven vermeye devam ediyor. Shell, önümüzdeki üç ay içerisinde ek 3,5 milyar dolarlık hisse geri alımı yapmayı planladığını duyurdu. Bu adımla birlikte şirket, art arda 14 çeyrektir en az 3 milyar dolarlık hisse geri alımını sürdürüyor.