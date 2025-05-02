Shell'in ilk çeyrek karı piyasa beklentilerinin üzerinde geldi

Enerji devi Shell, 2025 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, bu dönemde 5,58 milyar dolar net kar elde etti. Yıllık bazda yüzde 28’lik bir düşüş yaşanmasına rağmen, bu rakam piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

Shell'in finansal verilerine göre, analistler şirketin bu çeyrekte yaklaşık 4,96 milyar dolar net kar açıklamasını öngörüyordu. Açıklanan sonuç, beklentinin yaklaşık yüzde 13 üzerinde gerçekleşmiş oldu.

Maliyet ve amortisman düşüşü etkili oldu

Shell, net kârdaki yıllık düşüşe rağmen, daha düşük amortisman giderleri ve maliyetler sayesinde kazancını belli ölçüde dengeledi.

Hisse geri alım programı sürdürülüyor

Şirket, petrol fiyatlarında yaşanan düşüşe rağmen yatırımcılara güven vermeye devam ediyor. Shell, önümüzdeki üç ay içerisinde ek 3,5 milyar dolarlık hisse geri alımı yapmayı planladığını duyurdu. Bu adımla birlikte şirket, art arda 14 çeyrektir en az 3 milyar dolarlık hisse geri alımını sürdürüyor.