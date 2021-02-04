Shell'in kârı son 20 yılın en düşük seviyesine geriledi

Royal Dutch Shell salgının petrol talebini azaltması nedeniyle 2020 yılında son 20 yılın en düşük kârını açıkladı.

Shell, faaliyetlerine olan yatırımcı güvenini artırmak için ilk çeyrekte hissedarlara verdiği kâr payını artırmak istediğini de belirtti.

Shell'in yıllık kârı bir önceki yıla kıyasla yüzde 71 gerileyerek 4.8 milyar dolar seviyesine geriledi. Şirket dünya çapında işlettiği 45 bin akaryakıt istasyonundan gelen gelirler sayesinde rakipleri gibi zarar etmedi.

Şirketin dördüncü çeyrek kârı bir önceki yıla kıyasla yüzde 87 gerileyerek 393 milyon dolar ile beklentilerin altında kaldı.

Shell yılın ilk çeyreği için temettü ödemelerinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 4 artışa gidilmesini beklediğini açıkladı.