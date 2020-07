Sheraton Bursa & Aloft Bursa Otelleri’ne yeni genel müdür

03 Temmuz 2020

BURSA (DÜNYA) - Dünyanın en önemli turizm markalarından olan Marriott International çatısı altında bulunan Sheraton & Aloft Bursa Otelleri’nin Genel Müdürlüğü’ne Pelin Ulusoy getirildi.

Bilkent Üniversitesi Turizm Bölümü’nü bitiren Ulusoy, Centre International De Glion Switzerland’dan “Otel Yönetimi Sertifikası” sahibi. Kariyerine Ankara HiltonSA’da başladı.

Ardından Çırağan Palace Kempinski Istanbul ve Hotel Plaza Athénée New York’ta çalışan Ulusoy, Conrad Brussels ve Conrad Bangkok’ta yurt dışı kariyerine devam etti. Daha sonra Conrad Istanbul Bosphorus’ta Satış ve Pazarlama Direktörlüğü görevini yürüttü. Ardından The Istanbul Edition’da Satış ve Pazarlama Direktörlüğü, The Grand Tarabya’da Operasyon Direktörlüğü, Hilton Istanbul Maslak’ta İş Geliştirme Direktörlüğü görevini sürdürdü. Son olarak ise Sheraton İstanbul City Center Otelinde, Otel Müdürlüğü görevini yürütüyordu.