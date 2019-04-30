Shible, rekabet için Ar-Ge'ye odaklandı

30 Nisan 2019

Su bazlı ahşap boyalarıyla sektörde faaliyet gösterdiklerini belirten Shible Pazarlama Müdürü Fahriye Akçal, son yıllarda yurtdışı pazarlarla ilgili araştırmalara ağırlık verdiklerini ifade etti.

Ar-Ge çalışmalarına önem verdiklerini söyleyen Akçal, sektörde rekabet edebilmek ve ayakta kalabilmek için Ar-Ge'ye odaklandıklarının altını çizdi. Akçal, “Yeni ürünlerimiz ile dış ve iç mekanlarda beton yapıların ömrünü uzatıyoruz. Bu ürün tozumayı önlerken betonu en az yüzde 50 güçlendirerek dayanıklılığını artırıyor” dedi.

Üretim yelpazesini çeşitlendirdi

Öte yandan, ahşap boya sektörünün su bazlı ahşap boya kullanımının iç mekan mobilyalarda kullanılma oranının artmasını beklediklerini belirten Fahriye Akçal, ancak beklentilerinin gerçekleşmediğini, aksine doğramalarda dahi azalma olduğunu ifade etti. Bu nedenle faaliyet alanlarını genişlettiklerini dile getiren Akçal, “2012-2017 yılları arasında epoksi zemin kaplamaları, beton bakım ve sıvı yüzey setleştiricileri, spor saha boyaları, çelik boyaları gibi konularda yani yine boya sektöründe yelpazemizi büyüterek çalışmalarımıza devam ettik. Son yıllarda ise Fransa menşeli Owatrol firmasının bazı katkı malzemelerini ürün gamımıza ekledik” diye konuştu.

Firmalarının 2018 yılında ihracat yapmadığına değinen Fahriye Akçal, bu yıla ise sıkı piyasa araştırması ile girdiklerinin bilgisini verdi.

Ahşap boyaları ve bitmiş dekorasyon ürünleri ile ilgili İtalya, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri ve Azerbaycan gibi ülkelerdeki görüşmelerinin sonuçlanmak üzere olduğunu anlatan Akçal, şunları kaydetti: “Diğer yandan özellikle inşaat sektörü alanında faaliyet gösteren firmalarda tahsilat sorunu yaşıyoruz. Fiyatlar çok hızlı yükseldiği için hiç kimse planladığı hesabı yakalayamıyor. Piyasa koşullarına göre bu yılın daha zorlu geçeceğini öngörüyoruz.”