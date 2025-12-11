Shopify verileri açıklandı: Küresel e-ticaret 14,6 milyar dolara ulaştı

Kasım ayının küresel indirim maratonu, e-ticaretin ulaştığı ölçeği bir kez daha gözler önüne serdi. Dünyanın en büyük e-ticaret altyapısı sağlayıcılarından Shopify’ın açıkladığı son veriler, bu yıl Black Friday ve Cyber Monday döneminde platform üzerinden yapılan satışların %27 artarak 14,6 milyar doları aştığını ortaya koydu. Dünya genelinde 81 milyondan fazla tekil kullanıcının online alışverişe yöneldiği kasım indirimlerinde, 15.800 e-ticaret girişimcisi ilk kez satış yaparken, 94.900 mağaza da kendi rekorunu tazeledi. Önde gelen Shopify ajanslarından Byte Digital’ın CEO’su Hakan Sancak, Shopify’ın resmi verilerini değerlendirerek hem Türkiye’deki markaların küresel ölçekte güçlenme fırsatlarını hem de rekabetin giderek yoğunlaştığı e-ticaret ortamında doğru altyapının belirleyici rolünü anlattı.

Hakan Sancak, özellikle mobil kanalların işlem hacmindeki ağırlığının arttığına dikkat çekerek doğru teknolojik tercihlerin satış performansını doğrudan etkilediğinin altını çizdi. Güzellik, kişisel bakım, spor giyim, aksesuar ve ev yaşamının en çok talep gören kategoriler olarak öne çıktığını aktaran Hakan Sancak, “Türkiye’den bir girişimcinin Avrupa’da müşteri kazanabilmesini mümkün kılan küresel altyapılar, e-ticaretin sınırlarını her geçen gün genişletiyor” dedi. Dünya çapında 500’den fazla markaya danışmanlık veren Byte Digital’in, markaları yüksek hacimli indirim dönemlerine hazırlarken hız optimizasyonu, reklam yönetimi ve global büyüme planlaması gibi alanlarda kritik bir rol üstlendiğini vurgulayan Sancak, “Kasım indirimleri, dijital yatırımların ertelenemez bir ihtiyaç olduğunu bir kez daha gösterdi” diye konuştu.

“Doğru altyapıyı doğru stratejiyle birleştiriyoruz”

E-ticaretteki oyun alanının günden güne genişlediğini, her segment ve büyüklükten markanın küresel olarak ölçeklenebildiği bir ortam sunduğuna dikkat çeken Hakan Sancak, “Shopify gibi küresel e-ticaret ağları, Türkiye’deki bir girişimcinin Avrupa’dan müşteri edinebilmesini; mikro ihracat yapabilmesini mümkün kılıyor. Hanehalkı harcamalarının arttığına dair veriler, ortalama sepet büyüklüğündeki istikrarlı artışlardan okunabiliyor. Öte yandan harcamaların itici gücünün ve e-ticaretin temel dinamiğinin yine mobil alışveriş olduğu göze çarpıyor. Bu da doğru altyapı ihtiyacını beraberinde getiriyor” ifadelerini kullandı.

Günden güne kolaylaşan e-ticarete girişin bu alandaki rekabeti de artırdığına dikkat çeken Hakan Sancak, “Bu noktada performans optimizasyonu, indirim dönemi hazırlığı gibi kritik farklılaştırıcılar devreye giriyor. 2025 itibarıyla dünya çapında 500'den fazla markaya hizmet veren ve Türkiye'nin bilinen markalarının Shopify süreçlerine danışmanlık hizmeti sunan Byte Digital, Avrupa'nın önde gelen Shopify ajanslarından biri haline geldi” diye konuştu.

Byte Digital CEO'su Hakan Sancak, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Bugüne dek birçok markaya Black Friday ve Cyber Monday gibi yüksek hacimli dönemleri kesintisiz ve yüksek performanslı bir biçimde geçirebilmeleri için Shopify Plus uzmanlığı, mağaza hız optimizasyonu, reklam yönetimi, veri analizi ve global büyüme gibi alanlarda teknik danışmanlık hizmetleri sunduk. Her yıl olduğu gibi bu yıl da indirim dönemi, dijital yatırımlara hız vermenin ve profesyonel hizmet almanın önemini ortaya koydu. Byte Digital olarak işletmelerin e-ticaret stratejilerinde sürdürülebilir başarı ve istikrar kazandırabilmek için çalışmaya devam ediyoruz. Amacımız, dünya çapında binlerce satıcıyı yüz binlerce müşteriyle buluşturan Shopify’ın Türkiye’deki e-ticaret girişimleri tarafından da en yüksek performansla kullanılmasını kolaylaştırmak.”