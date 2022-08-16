Siber güvenlik şirketine yatırım: Turkcell, Re-pie ile Barikat'ı yönetecek

Kerim ÜLKER

Yeni kurulan ortaklık, farklı sektörlerdeki büyüme potansiyeli yüksek, teknoloji odaklı girişimlere yatırım yapmayı hedeflemiştir. İşte o adımlardan en önemlisi siber güvenlik alanında atılıyor.

200 ÇALIŞANI, 52 İŞ ORTAĞI VAR

Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Turkcell Yeni Teknolojiler Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, son dönemlerde dikkat çeken siber güvenlik şirketi Barikat'ı ana hissedarı oluyor.

Anlaşma sağlanırsa Barikat İnternet Güvenliği Bilişim Ticaret A.Ş.' nin kontrolü Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş Yönetimi A.Ş Turkcell Yeni Teknolojiler Girişim Sermayesi Yatırım Fonu' na geçecek.

2008 yılında kurulan Barikat İnternet Güvenliği Bilişim Ticaret A.Ş'nin merkezi ise Ankara. Katar, Hollanda ve Azerbaycan' da ofisi bulunan Barikat'ın 200'e yakın çalışanı var.

Barikat'ın çözüm ortakları arasında IMB, Cisco başta olmak üzere 52 önemli marka ve şirket bulunuyor.