Siber güvenlik yatırımları arttı Ankara’da zirve düzenlenecek
Türkiye’de, son dönemde siber güvenlik alanında önemli şirketler ve yatırımlar göze çarpıyor. Sadece 2024 yılında siber güvenlik alanında onlarca Türk şirketi el değiştirdi, yatırım aldı.
Kerim ÜLKER
Ağustos ayında DÜNYA’dan duyurduğumuz haberde dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden TD Synnex, Türkiye’nin önemli siber güvenlik şirketlerinden Prolink’i satın almıştı. Yine o hafta Tera Yatırım, Barikat İnternet Güvenliği’nin yüzde 60’ını bünyesine kattı. Önceki gün de yine sektörde dikkat çeken bir yatırım açıklandı.
Teknoloji odaklı girişimlere yatırım yapan Kayacan Ventures, otomotiv siber güvenliği adına çözümler üreten Newky’ye yatırım yaptı. Yine bu yılın ilk aylarında yerli siber güvenlik şirketi Brandefense çıktığı yatırım turunda yaklaşık 3 milyon dolarlık yatırım topladı. Ardından Türk şirketi Picus Security, Riverwood Capital liderliğinde 45 milyon dolarlık yatırım çekti. Türk siber güvenlik şirketleri hem yerli hem de yabancı sermayenin ilgisini çekiyor. Sadece şirketlerin değil, kamunun da önceliği haline gelen siber güvenlik konusunda Ankara’da önemli bir toplantı düzenleniyor.
İlk kez siber güvenlik ödülleri verilecek
Bu yıl 9’uncu kez düzenlenecek olan 7 Kasım’daki e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi’ne Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu gibi isimler katılacak. Turkcell, Türk Telekom, TurkNet, Gais, Cyberexam, Cbernet, İxirHost, Malwation, MonSpark, ThreatMon gibi şirketlerin sponsorluğunu üstleneceği zirvede Türkiye’de ilk kez ‘Siber Güvenlik Ödülleri’ sahiplerini bulacak.
DÜNYA Gazetesi’ne açıklamalarda bulunan e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi Başkanı Özge Evci Eralp, “Siber güvenlik, sadece teknoloji profesyonellerinin hâkim olması yeterli olan bir konu değil. Hangi görev tanımında çalışıyorsanız çalışın siber güvenliğin temel bilgilere hâkim olmak gerekiyor” dedi. Zirvede; “Siber Güvenlikte Kariyer”, “Türkiye’nin Siber Güvenlik Yol Haritası 4.0” gibi panellerin yanı sıra her biri 5 saat sürecek 4 farklı siber güvenlik konusunda eğitim verilecek.