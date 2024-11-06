Siber güvenlik yatırımları arttı Ankara’da zirve düzenlenecek

Kerim ÜLKER

Ağustos ayında DÜN­YA’dan duyurduğumuz ha­berde dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden TD Synnex, Türkiye’nin önem­li siber güvenlik şirketlerin­den Prolink’i satın almıştı. Yine o hafta Tera Yatırım, Barikat İnternet Güvenli­ği’nin yüzde 60’ını bünye­sine kattı. Önceki gün de yi­ne sektörde dikkat çeken bir yatırım açıklandı.

Tekno­loji odaklı girişimlere yatı­rım yapan Kayacan Ventu­res, otomotiv siber güven­liği adına çözümler üreten Newky’ye yatırım yaptı. Yi­ne bu yılın ilk aylarında yerli siber güvenlik şirketi Bran­defense çıktığı yatırım tu­runda yaklaşık 3 milyon do­larlık yatırım topladı. Ar­dından Türk şirketi Picus Security, Riverwood Capital liderliğinde 45 milyon do­larlık yatırım çekti. Türk si­ber güvenlik şirketleri hem yerli hem de yabancı serma­yenin ilgisini çekiyor. Sade­ce şirketlerin değil, kamu­nun da önceliği haline gelen siber güvenlik konusunda Ankara’da önemli bir top­lantı düzenleniyor.

İlk kez siber güvenlik ödülleri verilecek

Bu yıl 9’uncu kez düzen­lenecek olan 7 Kasım’daki e-Safe Siber Güvenlik Zir­vesi’ne Ulaştırma ve Altya­pı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, BTK Başka­nı Ömer Abdullah Karagö­zoğlu gibi isimler katılacak. Turkcell, Türk Telekom, TurkNet, Gais, Cyberexam, Cbernet, İxirHost, Malwati­on, MonSpark, ThreatMon gibi şirketlerin sponsor­luğunu üstleneceği zirve­de Türkiye’de ilk kez ‘Siber Güvenlik Ödülleri’ sahiple­rini bulacak.

DÜNYA Gaze­tesi’ne açıklamalarda bulu­nan e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi Başkanı Özge Evci Eralp, “Siber güvenlik, sa­dece teknoloji profesyonel­lerinin hâkim olması yeter­li olan bir konu değil. Hangi görev tanımında çalışıyor­sanız çalışın siber güven­liğin temel bilgilere hâkim olmak gerekiyor” dedi. Zir­vede; “Siber Güvenlikte Ka­riyer”, “Türkiye’nin Siber Güvenlik Yol Haritası 4.0” gibi panellerin yanı sıra her biri 5 saat sürecek 4 farklı si­ber güvenlik konusunda eği­tim verilecek.