Sıcak deniz suyuna yatırım yaptı, sezonu 12 aya çıkardı

Son yıllarda, turizm için en fazla yatırım yapılan yerlerin başında gelen Bodrum’da, sezonu 12 aya çıkartmayı başaran iş insanı ve Sianji Group Yönetim Kurulu Başkanı Recai Çakır, Bodrum’un ‘sağlık turizmindeki payına’ yatırım yapıyor.

Uzmanların, ‘Türkiye’nin en zengin mineralli kaplıca suyu’ olarak nitelendirdiği Bodrum’da, 650 metre derinden çıkartılan sıcak deniz suyunu, 1 milyon doların üzerinde yatırım yaparak tesislerinde kullanan Çakır, kaplıca suyunu otelin içerisindeki havuzlardan birinde ve özel havuzlu, jakuzi ve hamamlı 5 VIP odasında hizmete sunduklarını belirtti.

Çakır, “Bodrum’da Sianji Well-Being Resort’ta Türkiye’nin en zengin mineralli kaplıca suyunu kullanıyoruz. Tesisimizdeki bu su, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeki Karagülle’nin verdiği raporda beş derde deva, ‘mineral bakımdan zenginleştirilmiş deniz suyu’ olarak geçiyor” dedi.

Bölgenin eşsiz bir kaynağı var

Şu anda, Bodrum’da, bu zengin kaplıca suyunu tesisine bağlayan ilk turizm işletmesi olduklarını belirten Çakır, “Bundan sonra birkaç yere daha bağlanacağını ümit ediyoruz. 35 yılını bu sektöre vermiş bir turizmci olarak diyebilirim ki, bu bölgenin eşsiz bir kaynağı var. Burası sadece yaz tatili olarak anılmamalı, sene boyunca, turizm, burada kesintisiz ve sürdürülebilir bir şekilde yapılabilir” diye ekledi.

Zengin mineralli kaplıca suyunu, özel havuz ve VIP odaların yanı sıra, geliştirdikleri özel termal kürler sayesinde banyo, içme kürleri ve diğer ek uygulamalarla birlikte misafirlerin kullanımına sunan Sianji Well-Being Resort, büyük yatırım yaptıkları bu kaynaktan, çeşitliliğe yer vererek en üst seviyede faydalanmayı hedefliyor. Çakır, pandeminin de artık etkisini yitirmesiyle tesislerindeki kaplıca suyunun otellerine en az yüzde 30 civarında katkı sağlayacağını söyledi.