SICPA'dan 5 milyarlık yatırım

06 Nisan 2020

Koronavirüs sonrası Türkiye’ye ilk yatırım müjdesi SICPA’dan geldi. Ürün izleme ve takip sistemleri alanında faaliyet gösteren SICPA, Türkiye’de Ar-Ge merkezi kuracağını ve bu merkezde geliştireceği projelere yaklaşık 5 milyar TL’lik yatırım yapmayı planladığını açıkladı. SICPA Dünya Başkanı Philippe Amon, yapay zekâ, blok zincir ve siber güvenlik gibi ileri teknoloji çalışmaları yapılacak olan Ar-Ge merkezinde 3000 kişiye ilave istihdam sağlayacaklarını söyledi.

Şirket hakkında bilgi veren SICPA Türkiye Ceo’su Aykut Ferah ise şirketin 1927 yılında İsviçre’nin Lozan kentinde kurulduğunu kaydederek, günümüzde 32 ülkede kurulu yerel şirket ve ofislerinde 3000 çalışanı ile faaliyet gösteren, ürünleri 180’den fazla ülkede satılan, güvenlik teknolojileri konusunda dünyanın en büyük kuruluşlarından biri olduğunu söyledi.

SICPA Türkiye’nin, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzelerin bilet satış ve bilet ürünleri geliştirme hizmetlerinin temini hakkında 2018 Mart ayında düzenlenen ihaleyi kazandığını hatırlatan Aykut Ferah, 69 müze için bilet üretimi ve bilet satış operasyonları işlerini üstlendiklerini dile getirdi.

Ferah ayrıca Türkiye’nin Covid-19 salgınıyla mücadelesine destek için Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başlatılan bağış kampanyasına 3 milyon 177 bin liralık katkıda bulunduklarını da sözlerine ekledi.