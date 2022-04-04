Siegwerk Türkiye’ye 'En iyi İşveren' ödülü

Siegwerk Türkiye, Great Place to Work Enstitüsü tarafından 10’uncu kez düzenlenen ‘Türkiye’nin En İyi İşverenleri’ araştırmasında 253 şirket arasında ‘100 ila 250 Çalışan Kategorisi’nde ‘En İyi İşveren’ ödülüne layık görüldü.

Ödül kapsamında açıklamalarda bulunan Siegwerk EMEA Ofset Mürekkepleri Başkan Yardımcısı, Türkiye ve Orta Doğu Genel Müdürü Mustafa Güler, Great Place to Work Enstitüsü gibi bir küresel otorite tarafından En İyi İşverenler arasında yer almanın kendileri için gurur verici olduğunu söyledi.

34 ülkede yaklaşık 5 bin personel ile dünyanın önde gelen baskı mürekkebi üreticilerinden biri olduklarına dikkat çeken Güler, “Bizim için çalışma arkadaşlarımız hem yol arkadaşlarımız hem de yol göstericilerimiz. Şirket içerisinde gerçekleştirdiğimiz araştırma ve anket çalışmaları ile çalışma arkadaşlarımızdan gelen talep ve geri bildirimlerden bir standart oluşturduk. Kararlarımız, hep beraber süzgeçten geçirilerek istek ve ihtiyaçlara göre şekilleniyor. Her 2 yılda bir global olarak Siegwerk’in tüm lokasyonlarında, Insight Survey anket çalışmaları yürüterek aksiyon planları oluşturuluyor. Şirketimizde bu anketlere göre Türkiye’de 2021 yılı çalışan memnuniyetimiz yüzde 84’e yükseldi. Bu rakam bize çalışan mutluluğu ve bağlılığındaki önemin aşikar olduğunu ve bunun bir organizasyonun sağlığını ölçmek için en önemli göstergelerden biri olduğunu gösteriyor.” şeklinde konuştu.

Hedef, en çok tercih edilen mürekkep tedarikçisi olmak

Siegwerk Türkiye olarak ambalaj mürekkebi iş kollarında 2025’e kadar en çok tercih edilen mürekkep tedarikçisi olmayı hedeflediklerini belirten Güler, şunları kaydetti: “Bu hedefimize çalışma arkadaşlarımızı, tüm süreçlere dahil ederek ulaşabileceğimizin bilincindeyiz. Bir yandan Z jenerasyonu da yavaş yavaş iş hayatına katılmaya başladı ve onların sahip olduğu farklı yaklaşımlar da uzun zamandır gündemimizde. Değişen beklentileri dinlemek, anlamak ve çalışma hayatına ilişkin yeni yaklaşımlardan nasıl ilham alabileceğimiz üzerine düşünmek en önemli gündemlerimizden biri olarak yerini koruyor. Bu jenerasyonun ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına onlardan aldığımız ilhamla politikalarımızı geliştiriyoruz. Sektörümüzde en çok çalışılmak istenen global şirketlerden biri olarak, çalışanlarımızın mesleki ve kişisel gelişimlerini destekleyerek kendi liderlerimizi şirket içerisinde yetiştiriyoruz. Ayrıca 30’dan fazla ülkede bulunmanın avantajını kullanarak, ülkeler arası yetenek transferlerini de oldukça destekliyoruz. Bu politika hem çalışanlarımızı hem de şirketimizi besliyor.”