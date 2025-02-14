Siemens 2025 mali yılının ilk çeyreğine ilişkin verilerini paylaştı

Siemens, 2025 mali yılının ilk çeyreğinde net kârını önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 52 artırarak 3,9 milyar Euro'ya çıkardı; 31 Aralık 2024 itibarıyla sona eren ilk çeyrekte geliri yüzde 3 artarak 18,4 milyar Euro oldu. Endüstri iş kolunda ise kâr 2,5 milyar Euro gerçekleşirken, kâr marjı yüzde 14,1 seviyesinde kaydedildi.

Siemens'in ilk çeyrek serbest nakit akışı 1,6 milyar Euroya yükselirken, alınan siparişlerin toplam tutarı 20,1 milyar Euro olarak gerçekleşti. Bu rakam, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8'lik bir düşüşe işaret etti.

Dijital endüstrilerde sipariş artışı yaşandı

Dijital endüstriler iş kolunda siparişler, yazılım ve otomasyon alanındaki büyümenin etkisiyle yüzde 6 artarak 4,2 milyar Euro'ya ulaştı. Ancak gelirler yüzde 11 düşüşle 4,1 milyar Euro seviyesinde gerçekleşti. Yazılım iş kolundaki gelir artışına rağmen, otomasyon iş kolundaki gerileme bu düşüşte etkili oldu. Dijital endüstriler iş kolunda sipariş/satış oranı son iki yılda ilk kez 1'in üzerine çıktı.

Akıllı altyapı iş kolunda siparişler yüzde 5 artışla 6,2 milyar Euro'ya yükseldi. Veri merkezleri, enerji ve sanayi sektörlerinden gelen büyük siparişler, elektrifikasyon iş kolunun büyümesine katkı sağladı. Akıllı altyapı iş kolunun gelirleri 5,3 milyar Euro kaydedilirken, kârı 891 milyon Euro'ya çıktı.

Mobilite iş kolunda ise gelirler yüzde 10 artarak 3 milyar Euro'ya ulaştı. Siparişlerin tutarı ise 2,7 milyar Euro'ya geriledi. Geçen yıl aynı dönem bu rakam 5,6 milyar Euroy'a çıkmıştı.

Siemens AG'nin olağan Yıllık Hissedarlar Genel Kurulu Toplantısı, şirketin ilk çeyrek finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Hissedarlar, yönetim ve denetim kurullarının 2024 mali yılı için hisse başına 5,20 Euro temettü dağıtılması teklifini oylayacak.

Şirket'in paylaştığı rakamsal verileri değerlendiren Siemens AG Finans Direktörü (CFO) Ralf Thomas mükemmelliğe odaklanmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "1,6 milyar Euro serbest nakit akışı ile önceki yılın performansını önemli ölçüde aştık ve başarılı bir 2025 mali yılı için mükemmel bir temel oluşturduk. Innomotics satışından elde ettiğimiz 3,1 milyar Euro tutarındaki gelir, finansal gücümüze daha da katkıda bulundu. 2025 mali yılı görünümüne ilişkin beklentilerimiz netleşti" ifadesini kullandı.