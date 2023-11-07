Siemens, 35 deneyim mağazası açacak

Mehtap HALICI

Siemens Ev Aletleri, İstanbul’daki yeni deneyim mağazasını Bağdat Caddesi’nde açtı. Deneyim mağazasının açılışına BHS Gelişen Pazarlar Bucat, Yakın Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi Başkanı Hakan Sultar, BSH Gelişen Pazarlar Bölgesi CEO’su Gökhan Sığın, Siemens Kıdemli Satış Direktörü Ali Evren Dinç ve BSH Türkiye Pazarlama Direktörü Burak Destici, basın ve marka iş ortakları katıldı. Hakan Sultar, gelecek yıl deneyim yaşatan mağaza yatırımlarına devam edeceklerini söyledi. Siemens’in şu anda Türkiye genelinde 534 mağazası olduğunu belirten Sultar, 2024 yılında Türkiye’de deneyim konseptiyle birlikte 35 mağaza daha açacaklarını ifade etti.

Tüketicilerimizi yapay zeka ile takip ediyoruz

Yeni mağazalarla birlikte var olan mağazaları da deneyim konseptine göre güncelleyeceklerinin altını çizen Sultar, “Aslında tüm mağazalarımız deneyim mağazası ama bütün deneyim unsurlarını taşıyan ilk mağazamız Cadde Bostan diyebilirim.

Açmayı planladığımız yeni deneyim mağazalarını bu konsepte göre güncelleyeceğiz. Bazılarını da metrekare yetmediği için daha büyük mağazalara çıkaracağız” dedi. Siemens tüketicilerinin hangi bölgelerde olduklarını iyi bildiklerini ve bunun için kullanmış oldukları bir yapay zeka teknolojisinin olduğunu vurgulayan Hakan Sultar, “Kullanmış olduğumuz yapay zeka algoritmaları var.

Hedef tüketici kitlesi nerede yoğunluklu ise 35 mağazayı oralarda açacağız. Öncelikli olarak İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya gibi büyük şehirlerde deneyim mağazaları açmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı. Türkiye’deki tüketicilerin dijitalleşmeye çok açık olduklarına vurgu yapan BSH Gelişen Pazarlar Bölgesi CEO’su Gökhan Sığın, iyi bir ürününün tüketiciye sunulduğu taktirde karşılığını verdiklerini söyledi.

Dijital deneyim

Tüm beyaz eşya ürünlerinin detaylı olarak anlatıldığı noktalara sahip olan mağazanın ürün teknolojilerini inceleyebilecekleri bir deneyim alanına sahip olduğunu ifade eden BSH Türkiye Pazarlama Direktörü Burak Destici, “Mağaza içerisinde ürünlerle ilgili detaylı tüm bilgilere ulaşılmasına olanak tanıyan kioks ekranlarda, marka kampanya ve film içeriklerine de yer veriliyor. Bu farklı deneyim alanı sayesinde müşteriler ürünlerle ilgili merak ettiği tüm sorulara yanıt buluyor” dedi.

Whatsapp üzerinden alışveriş imkanı

Siemens mağazalarında yeni bir hizmet anlayışının mağazaya gitmeden WhatsApp Business Görüntülü Hizmet Projesi olan fastTrack ise yine bu mağaza müşterilerine özel bir hizmet olarak sunulduğunu belirten BSH Türkiye Pazarlama Direktörü Burak Destici, “WhatsApp üzerinden doğrudan iletişim kurmaya olanak tanıyan fastTrack, farklı bir alışveriş deneyimi yaşatıyor. fastTrack ile müşteriler bayii ekibiyle gerçek zamanlı olarak görüntülü görüşme yapabiliyor, ürünler hakkında bilgi ediniyor, ürünlerin mağazada bulunan renk seçeneklerini inceleyebiliyor” diye konuştu.