Siemens, ABD'li Supplyframe'i 700 milyon dolara satın alacak

Alman teknoloji şirketi Siemens'in, merkezi ABD'nin Pasadena kentinde bulunan küresel elektronik tasarım ve ürün sağlama platformu Supplyframe'yi 700 milyon dolara satın almak için anlaştığı duyuruldu.

Siemens'ten yapılan açıklamada, şirketin, satın alma amacıyla bir süredir görüşmeler yürüttüğü Supplyframe ile anlaşmaya vardığı belirtildi.

Satın almanın gerekli izinlere bağlı olduğu belirtilen açıklamada, satın alma sürecinin bu yılın 4'üncü çeyreğinde tamamlanmasının beklendiği ifade edildi.

Supplyframe hisseleri için Siemens, 700 milyon dolar ödeyecek.

2003'te kurulan Supplyframe'nin ABD, Çin, Fransa, Sırbistan ve İngiltere'de ofisleri bulunuyor.