Siemens AG şirket tarihindeki en yüksek net kârını kaydetti

Siemens AG, 9 milyar Euroyu bulan net kâr, şirketin teknoloji alanındaki liderliğini pekiştirerek, geleceğe yönelik büyüme beklentilerini güçlendirdi. Bu dönemde hisse başına önerilen temettü 5,20 Euro seviyesine yükseldi. Siemens AG'nin gelirleri 2024 mali yılında bir önceki yıla göre yüzde 3 artarak 75,9 milyar Euro seviyesine ulaştı. Endüstriyel İş Kolu karı artış göstererek 11,4 milyar Euro seviyesine yükseldi. Grup düzeyinde 9,5 milyar Euro seviyesinde serbest nakit akışı gerçekleşti.

2025 yılı öngörüleri

Siemens AG 30 Eylül 2024'te sona eren 2024 mali yılında kârlı büyümesini sürdürerek önemli stratejik ilerlemeler kaydetti. Şirket, 2025 için gelirlerde yüzde 3 ila yüzde 7 arasında bir büyüme beklerken, hisse başına kazancın 10,40 Euro ile 11,00 Euro arasında olacağı öngörüsünde bulunuyor. Bu hedeflerin, şirketin güçlü iş kolları ve stratejik yatırımlarla elde edileceği belirtiliyor.

Şirketin Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Roland Busch, "2025 mali yılından itibaren Siemens'i değer yaratma konusunda bir üst seviyeye taşıyacağız. Teknolojik gücümüze ve sektörler arası ölçeklendirme yeteneğimize dayanarak daha hızlı büyümeyi güvence altına almak için hem AR-GE hem de birleşme ve satın alma yatırımlarımıza devam edeceğiz. Altair'e yönelik planlı satın alma sürecimiz, endüstriyel yazılım ve yapay zeka alanındaki liderliğimizi pekiştiriyor. Gerçek ve dijital dünyaları birleştirme konusunda eşsiz bir beceriye sahibiz" ifadelerini kullandı.

Sıkı sermaye dağıtımı yöntemine sadık kalacağız

Siemens AG CFO'su Ralf Thomas da, 2024 mali yılında 9,5 milyar Euroyla serbest nakit akışı sağladıklarını vurgulayarak, "Şirketimizin hissedarları için cazip getiriler üretirken karlı büyümeye odaklanmış yatırımlarımızı sürdürmek için güçlü bilançomuz temelinde sıkı sermaye dağıtımı yöntemine sadık kalmaya devam ediyoruz. Hissedarlarımız, 5,20 Euro seviyesine yükselen bir temettüden ve buna karşılık gelen yüzde 2,9'luk temettü veriminden faydalanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Siemens, 2024 mali yılında gelirlerini önceki yıla kıyasla yüzde 3 artırarak 75,9 milyar Euro'ya yükseltti. Siparişler önceki yıla göre yüzde 4 azalarak 84,1 milyar Euro seviyesine gerilerken, sipariş-satış oranı 1,11 olarak gerçekleşti. Şirketin endüstriyel iş kolu kârı yüzde 1 artışla 11,4 milyar Euro'ya ulaştı.

Endüstriyel iş kolu kâr marjı ise yüzde 15,5 ile 2023 mali yılındaki en yüksek seviyeye geldi. Net kar, 9 milyar Euroyla tarihin en yüksek seviyesine ulaşırken, satın alma fiyatı dağıtımı muhasebesi öncesi hisse başına temel kazanç 11,15 Euro olarak gerçekleşti.