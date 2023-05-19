Siemens büyümesini yılın 2'nci çeyreğinde de sürdürdü

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İkinci çeyrekte yüksek sipariş alımı, dijital endüstriler, akıllı altyapı ve ulaşım iş kollarında önemli artışlar gerçekleşti.



Akıllı altyapı ve dijital endüstriler iş kollarında şimdiye kadarki en yüksek çeyrek kârı elde edildi. Siemens AG, başarılı geçen 2023 mali yılının ilk yarısının ardından mali yılın tamamına ilişkin beklentileri de yükseltti.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Siemens Başkanı ve CEO'su Roland Busch, "Dijital Endüstriler ve Akıllı Altyapı iş kollarında etkileyici marj artışları ve tüm zamanların en yüksek kârının yanı sıra bakiye siparişlerde de yeni bir rekora imza atan Siemens, olağanüstü performansını sürdürüyor. Elde ettiğimiz güçlü sonuçlar, müşterilerimizi daha rekabetçi, dayanıklı ve sürdürülebilir olma yolunda desteklemeye yönelik doğru stratejiye, doğru teknolojiye ve doğru ekibe sahip olduğumuzu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Siemens AG CFO’su Ralf P. Thomas ise "Verdiğimiz sözü tuttuk. Gelirimizdeki artışı yüksek kâra ve son kertede güçlü serbest nakit akışına dönüştürdük. Üstümüze düşen görevi bu şekilde başarıyla yerine getirmemiz, belirlediğimiz yolda devam etme özgüvenimizi pekiştiriyor." dedi.

Endüstriyel İş Kolu karında kayda değer artış

Açıklamaya göre, Siemens, 2023 yılının 2'nci çeyreğinde gelirini karşılaştırılabilir bazda yüzde 15 artırarak 19,4 milyar avroya yükseltti (2022 2'nci çeyrek: 17 milyar avro). Siparişler de özellikle Ulaşım iş kolunun şimdiye kadarki en yüksek üç aylık sipariş alımının etkisiyle karşılaştırılabilir bazda yüzde 15 artarak 23,6 milyar avroya yükseldi (2022 2. çeyrek: 21 milyar avro). Sipariş-satış oranı 1,22 gibi güçlü bir rakama ulaştı. Bakiye siparişler ise 105 milyar avro ile yeni bir rekor kırdı ve nitelikli yönüyle ön plana çıktı.

Endüstriyel İş Kolu karı yüzde 47 artışla 2,6 milyar avroya yükseldi (2022 2'nci çeyrek: 1,8 milyar avro). Kar marjı yüzde 14,2 ile bir önceki yılın aynı çeyreğinin 3,2 puan üzerinde gerçekleşti (2022 2'nci çeyrek: yüzde 11,0). Net gelir, Siemens'in Siemens Energy AG’deki hisselerinin değer düşüklüğünün iptalinden kaynaklanan 1,6 milyar avroluk vergiden muaf kazancın da etkisiyle neredeyse üç katına çıkarak 3,6 milyar avroya ulaştı (2022 2'nci çeyrek: 1,2 milyar avro). Satın alma fiyatı dağıtımı muhasebesi öncesi hisse başına temel kazanç 4,57 avro (2022 2. çeyrek: 1,50 avro) olup, bunun 2,01 avrosu değer düşüklüğünün iptali ile ilgili.

Grup düzeyinde sürdürülen ve durdurulan faaliyetlerden elde edilen serbest nakit akışı 2,3 milyar avro ile olağanüstü bir seviyede gerçekleşti (2022 2'nci çeyrek: 1,3 milyar avro). Endüstriyel İş Kolu, 2,7 milyar avro ile çok güçlü bir serbest nakit akışı yarattı (2022 2. çeyrek: 1,9 milyar avro).

Akıllı Altyapı ve Dijital Endüstriler iş kollarında rekor çeyrek sonuçları

Dijital Endüstriler iş kollarında gelir, karşılaştırılabilir bazda yüzde 23 artarak 5,5 milyar avroya ulaştı ve tüm iş kollarında çift haneli gelir artışı sağlandı.

Büyümeye en büyük katkı, bileşenlerin artan ulaşılabilirliği ve sipariş alımındaki dönüşümün hızlanmasının etkisiyle otomasyon iş kollarından geldi. Siparişler karşılaştırılabilir bazda yüzde 10 azalarak 5,3 milyar avroya geriledi ve beklendiği gibi 2022 yılının 2'nci çeyreğindeki yüksek seviyenin altında kaldı.

Kar yüzde 57 artışla tüm zamanların en yüksek çeyrek sonucu olan 1,3 milyar avro seviyesine yükselirken, kâr marjı yüzde 23,5 olarak gerçekleşti. Daha yüksek gelir ve yüksek marjlı ürünler söz konusu olduğunda bileşenlerin daha erişilebilir olması sayesinde daha elverişli bir ürün gamının sunulmasıyla birlikte otomasyon iş kollarının tamamında kar ve karlılık arttı.

Akıllı Altyapı iş kolunda siparişler karşılaştırılabilir bazda yüzde 9 artarak 5,5 milyar avro değerine ulaştı. Artışın başlıca kaynağı; veri merkezleri, yarı iletken endüstrisi ve güç dağıtım müşterileriyle imzalanan bir dizi geniş kapsamlı sözleşme dolayısıyla elektrifikasyon iş kolundaki kayda değer büyüme oldu. Tüm iş kollarında gelir karşılaştırılabilir bazda yüzde 21 artarak 4,9 milyar avroya ulaştı.

Elektrikli ürünler ve elektrifikasyon iş kolları, bu çift haneli gelir artışına katkıda bulunan ana unsurlar olma niteliği taşıdı. Kâr yüzde 75 artışla 779 milyon avroya yükselirken, kar marjı yüzde 15,9 olarak gerçekleşti (2022 2'nci çeyrek: yüzde 11,1). Hem kar hem de karlılık çeyrek bazda tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Ulaşım iş kolunda sipariş alımı iki kattan fazla artarak şimdiye kadarki en yüksek üç aylık seviyeye ulaştı. Bu güçlü artışa yön veren başlıca unsur, Hindistan’da lokomotifler ve ilgili bakım işlerini kapsayan 2,9 milyar avroluk sözleşme ve Singapur’da sinyalizasyon sistemi ve istasyon altyapısı kurulumunu kapsayan 0,3 milyar avroluk sözleşme dahil olmak üzere çok sayıda sözleşmenin imzalanması oldu.

Gelir karşılaştırılabilir bazda yüzde 33 artarak 2,7 milyar avroya ulaşırken, demiryolu araçları iş kolundaki kayda değer yükseliş başta olmak üzere tüm iş kolları büyümeye katkıda bulundu. Kar 247 milyon avroya yükselirken, kar marjı yüzde 9,2 olarak gerçekleşti. Kar ve karlılık, Rusya'ya uygulanan yaptırımlardan kaynaklanan 0,6 milyar avroluk kaybın etkili olduğu 2022 yılının 2'nci çeyreğine kıyasla pozitife döndü.

Beklentiler tekrar yükseltildi

Siemens, güçlü geçen 2023 mali yılının ilk yarısının ardından mali yılın tamamına ilişkin beklentileri tekrar yükseltti.

Siemens Grubu özelinde şirket, kur çevrimi ve portföy etkileri hariç yüzde 9 ila 11 aralığında karşılaştırılabilir gelir büyümesinin yanı sıra (önceki beklenti seviyesi: yüzde 7 ila 10) 1'in üzerinde bir sipariş-satış oranına ulaşmayı bekliyor.

Dijital Endüstriler iş kolu, 2023 mali yılında yüzde 17 ila yüzde 20 arasında karşılaştırılabilir gelir artışı elde etmeyi bekliyor (önceki beklenti seviyesi: yüzde 12 ila 15). Kar marjının ise yüzde 22,5 ila yüzde 23,5 arasında olması bekleniyor (önceki beklenti seviyesi: yüzde 20 ila yüzde 22).

Akıllı Altyapı iş kolu, 2023 mali yılında yüzde 14 ila 16 arasında karşılaştırılabilir gelir artışı bekliyor (önceki beklenti seviyesi: yüzde 9 ila 12).

Kar marjının ise yüzde 14,5 ila yüzde 15,5 arasında olması bekleniyor (önceki beklenti seviyesi: yüzde 13,5 ila yüzde 14,5). Ulaşım iş kolu, 2023 mali yılında yüzde 10 ila 12 arasında karşılaştırılabilir gelir artışı bekliyor (önceki beklenti seviyesi: yüzde 6 ila 9). Kar marjına yönelik yüzde 8 ila 10 beklentisi ise değişmeden korunuyor.