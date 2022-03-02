Siemens Energy, Rusya’da yeni işleri durdurdu

Siemens Energy’den yapılan açıklamada, “Kapsamlı yaptırımlar ve bunların şirketin faaliyetlerine etkisini değerlendirmeye devam edilirken, Rusya’ya tüm yeni ticari ve uluslararası sevkiyatları durdurduk." ifadesi kullanıldı.

Almanya merkezli şirketin, yerel bakım ve onarım faaliyetlerine yaptırımlara sıkı sıkıya bağlı kalarak devam edeceği de kaydedildi.