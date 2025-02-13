Siemens Enerji'den Türkiye ve İspanya'da işten çıkarma! Sayı belli oldu

Almanya merkezli Siemens Enerji şirketi, zarar eden rüzgâr türbini işletmesi Siemens Gamesa'da maliyetleri azaltmaya başlıyor.

Alman enerji ekipmanları üreticisi İspanya'da 130 çalışanı ve Türkiye'deki bir araştırma-geliştirme tesisinde 100 çalışandan yaklaşık 60'ını işten çıkarmayı planlıyor.

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İsmini vermeyen bir kaynak, bu hamlenin, sayıları binleri bulabilecek ve müzakere edilen potansiyel işten çıkarmaların öncesinde geldiğini söyledi.

Şirket, Almanya ve İspanya'daki çalışan temsilcileriyle anlaşmaya vardığını ve Gamesa'nın entegrasyonundan hedeflenen maliyet tasarruflarını sağlama yolunda ilerlediğini bildirdi. Şirket bu anlaşmaların ayrıntılarını belirtmedi.

Geçen mayıs ayında Siemens Enerji, Gamesa için kara rüzgârında kapasite azaltımını da içeren bir yeniden yapılandırmanın ana hatlarını çizmiş ve rakam vermeksizin bunun iş kayıplarına yol açacağını duyurmuştu.