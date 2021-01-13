Siemens Gamesa, İspanya'daki iki türbin üretim tesisini kapatıyor 

Siemens Gamesa, 2021 yılında İspanya’dan SG 2.X-114 modeli rüzgar türbini siparişi alınmadığını ve bu sebeple söz konusu türbinin üretimine devam etmeme kararı alındığını ve bu sebeple Siemens’in Somozas fabrikasında çalışan yaklaşık 215 çalışan ve Cuenca fabrikasındaki 51 işçiye toplu işten çıkarma sözleşmesi sunulacağını belirtildi.

Siemens Gamesa onshore CEO'su Lars Krogsgaard, "Tüm seçenekleri analiz ettik, ancak alternatif olmadığı sonucuna vardık. Bunlar zor önlemler, ancak şirketi tekrar karlı bir hale getirmek sürdürülebilirliği korumak adına bu tedbirleri almak zorunda kaldık. Yaklaşık 4 bin 400'ü İspanya'da olmak üzere Siemens Gamesa'nın 24 binden fazla çalışanının istihdamını garanti etmek için gerekli" açıklamasını yaptı.