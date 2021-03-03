Siemens Gamesa, İzmir'de rüzgar türbini Ar-Ge merkezi kurdu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Siemens Gamesa'nın İzmir Ar-Ge Merkezi'nde ülkenin rüzgar enerjisi potansiyelini geliştirmeye yardımcı olmanın yanında burada geliştirilen teknolojiler şirketin küresel operasyonları için ihraç edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Siemens Gamesa Türkiye CEO'su Ebru Çiçekliyurt, Ar-Ge merkezini büyütmek için çalışmalara devam edileceğini ve çeşitliliği güçlendirmek için kadın mühendislerin istihdamına odaklanacaklarını söyled.

Ekiplerinin global Ar-Ge projelerinde görev aldığını ve 3-5 yıl sonrasının teknolojileri üzerinde çalıştığını belirten Çiçekliyurt, "Şirket olarak Türkiye'deki mühendislik altyapısına güveniyoruz. Türkiye'de ilk ve tek yerli rüzgar türbini Ar-Ge Merkezi ile Türkiye'ye muazzam bir bilgi birikimi aktarılması söz konusu. Kısa bir süre geçmesine rağmen merkezimizde geliştirilen bazı teknolojilerin patent alma sürecine de başladık. Yerli üreticiler Ar-Ge merkezimizden mühendislik desteği alıyor, bilgi ve teknoloji transferinden yararlanıyor. Ar-Ge merkezi açıldığından beri başarıyla tamamladığımız yerelleştirme projelerinin sayısı 12'ye ulaştı." diye konuştu.

Siemens Gamesa Onshore CEO'su Lars Bondo Krogsgaard ise yeni Ar-Ge merkezinin, şirketin Türkiye'ye olan bağlılığı ve ülkenin büyüme potansiyeline güvenini gösterdiğine işaret ederek, "En yeni teknolojilerimizi ülkeye sunmak için sabırsızlanıyoruz. Bu Ar-Ge merkezinin ve son derece deneyimli Türk mühendislerinin yeteneklerinin bize önemli faydalar sağlayacağına eminim." ifadelerini kullandı.