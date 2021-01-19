Siemens Gamesa ve Siemens Energy'den yeşil hidrojen üretimi iş birliği

Siemens Gamesa ve Siemens Energy, ekonominin karbonsuzlaştırılması konusunda güç birliğine gidiyor.

Siemens Gamesa ve Siemens Energy'den yapılan ortak açıklamaya göre, Paris Anlaşması çerçevesinde, gelecek dönemde dünyanın yüksek miktarda yeşil hidrojene ihtiyaç duyacağı ve yeşil hidrojen üretimi için gereken enerjinin büyük kısmının rüzgardan sağlanacağı öngörüsüyle iş birliğine giden iki şirket, 5 yılda yaklaşık 120 milyon euro değerinde yatırım yapmayı hedefliyor. Proje geliştirme çalışmalarına Siemens Gamesa'nın 80 milyon euro, Siemens Energy'nin ise 40 milyon euro tutarında yatırım yapması planlanıyor.

Şirketler, ​​​​​​​söz konusu iş birliği kapsamında, doğrudan yeşil hidrojen üretmek için bir elektrolizörü tek bir senkronize sistem olarak offshore (deniz üstü) rüzgar türbinine tamamen entegre eden inovatif bir çözüm sunmayı amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Siemens Gamesa Üst Yöneticisi Andreas Nauen, şirketin offshore rüzgar enerjisi sektöründe 30 yıldan fazla tecrübesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Global enerji sisteminin karbonsuzlaştırılmasında çok büyük bir rol oynayan rüzgar türbinlerimiz ve rüzgar gücüyle hidrojen elde edilmesi potansiyeli, bunu enerjiyi yoğun kullanan endüstriler için de yapabileceğimiz anlamına geliyor."

Siemens Energy Üst Yöneticisi Christian Bruch ise "Biz, oldukça esnek elektrolizör teknolojisinden faydalanarak sürdürülebilir offshore enerji üretiminin geleceğini şekillendirebilecek ve yeniden tanımlayabilecek bir şirketiz. Bu geliştirmelerle, offshore rüzgarın fazla olduğu bölgelerin taşıdığı potansiyel, hidrojen ekonomisi için erişilebilir hale gelecek. Bu gelişmeler rüzgar enerjisini depolamamızı ve taşımamızı sağlayarak ekonominin karbon ayak izini azaltmanın mükemmel bir örneğini temsil ediyor." değerlendirmesinde bulundu.