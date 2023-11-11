"Siemens ile Birlikte Yüzyıl” Sergisi sanayileşmeyi anlatıyor

Necmi Çelik- Siemens, Türkiye Cumhuriyeti’nin sanayileşme sürecini anlatan kapsamlı bir sergiye imza attı. Birlikte Yüzyıl” başlıklı sergi, 100 yıllık Cumhuriyet'in ilanının ardından ülkenin kalkınmasını sanayi kurumları, eğitim ve gerçek insan hikâyeleri üzerinden yansıtıyor.

Sergi aynı zamanda kadının çalışma ve sosyal hayata katılımını odağına alarak Cumhuriyet’in ilk yıllarında bu alanda verilen büyük çabayı, karşılaşılan zorlukları bir kez daha gözler önüne seriyor. Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Hüseyin Gelis sergi açılışında yaptığı konuşmada “Bu sergide, 100 yıllık Cumhuriyet’in kuruluş hikayesine, sanayileşmeye doğru giden bir bakış açısıyla tanık olacağız. Bu sergi, Türkiye Cumhuriyeti ve Siemens Türkiye arasındaki yüzyıllık teknolojik ortaklığın güç birliğini yansıtıyor. Her dönemde olduğu gibi yeni teknolojiyi, ürün ve fikirlerimizi ülkemizin hizmetine sunarak, genç Cumhuriyetimizin sanayideki kalkınmasında öncü olduk ve bugün de olmaya devam ediyoruz. Ülkemizde, imzamızı taşıyan ilk fabrikalar ve en önemli değerlerimizden biri olan fırsat eşitliği odağımız ile, kalkınma sürecinin ayrılmaz bir parçası olmaktan, gurur duyuyoruz”dedi.

Cumhuriyet’in 100. Yılında sanayiden sağlığa, ulaşımdan elektrifikasyona kadar farklı alanlardaki imza işleriyle sanayi ve endüstriyel mirasa sunduğu katkılarını anlatan sergide Siemens Türkiye’nin arşivinden Erken Cumhuriyet Dönemi’ne ait belge ve objeler de yer alıyor. Sergide, 1872 yılında kullanılan telgraf makinesi, ayaklı radyo, telefon da sergileniyor. Ayrıca dönemin fotoğrafları ile birlikte Atatürk ve İsmet İnönü imzalarıyla dönemin kararnameleri de görülebilir. İlk kadın mimarlarımızdan Mualla Eyüpoğlu, İlk kadın sosyologlarımızdan Mübeccel Belik Kıray, ilk kadın kimyagerlerimizden Remziye Hisar, ilk kadın inşaat mühendislerimizden Sabiha Fırat’ın yaşam öyküleri, Pelin Batu’nun kaleminden sergideki yerini alıyor.

Siemens Türkiye Cumhuriyet’in ilk yıllarında sadece sanayide değil Cumhuriyet’in ilk hidroelektrik santrali, ilk röntgen cihazı, ilk elektrikli tramvayı, ilk yeraltı demiryolu ve daha onlarca örnekle birçok sektörde ilklere attığı imzalardan örnekler de sergi süresince görülebilir. “Birlikte Yüzyıl” başlıklı Türkiye’deki sanayileşme sürecinin Siemens Türkiye’nin farklı alanlardaki katkılarıyla ele alındığı sergi, 7-24 Kasım tarihleri arasında Galataport Paket Postanesi’nde ziyaret edilebilecek. Küratörlüğünü Prof. Dr. Önder Küçükerman’ın, konsept ve koordinatörlüğünü Dündar Hizal’ın üstendiği serginin aynı zamanda dijital versiyonu ile de kısa bir süre içerisinde çevrimiçi ziyarete açılacak.

İlk röntgen, elektrikli tramvay, elektrik santrali Siemens imzalı

Siemens Türkiye ilk röntgen cihazı, ilk elektrikli tramvayı, ilk yeraltı demiryolu, ilk elektrik santrali gibi o dönemde birçok sektörde ilklere

imza attı. Cumhuriyet Dönemi’ndeki ilk fabrikasını 1928’de Eskişehir’de açan Siemens Türkiye, aynı yıl içerisinde Cumhuriyet’in ilk hidroelektrik santrali olan Malatya Elektrik Santrali’ni kurdu. O dönem aynı zamanda yeni

kurulan birçok fabrika ve tesise de enerji sağlayan Siemens Türkiye’nin, 1929

yılında Tire Duro Metal Fabrikası, Beykoz Deri Fabrikası, Bafra ve Tekirdağ santralleri de bu çalışmaları arasında yer alıyor. Cumhuriyetin ilk yıllarında

sınai kalkınmanın mihenk taşlarından biri olarak görülen Kozlu Kömür Madeni’nin turbo ünitesi, İzmit Kâğıt Fabrikası’nın kâğıt makineleri ve Bursa İplik Fabrikası’nın iplik makinelerinin elektriği Siemens Türkiye

tarafından sağlandı. Çeşitli illerde elektrik panelleri ve enerji dağıtım konsolları kuran Siemens Türkiye, birçok fabrikanın altyapısını tesis etti ya

da bu fabrikalara enerji sağlayarak katkıda bulundu. Aynı dönemde

pek çok sektörde kullanılan demir çelik, Siemens dökümhanelerinde, Siemensli çelik ustaları tarafından üretildi. Siemens Türkiye bu

çalışmalarıyla birçok inovatif yeni iş kolunun doğmasına da vesile oldu.

Yalnızca İstanbul’un değil, İzmir ve Selanik’in de elektrifikasyonuna da öncü oldu.