Siemens siparişlerini yüzde 15 artırdı

Siemens AG'nin 2023'ün üçüncü çeyreğinde siparişleri, karşılaştırılabilir bazda yüzde 15 artarak 24,2 milyar euroya yükseldi. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Siemens AG, 2023'ün üçüncü çeyreğinde tüm endüstriyel iş kollarında güçlü gelir artışıyla kârlı büyümesini sürdürdü. Açıklamada, şirketin büyük projeler ve sistemler kapsamındaki sipariş ivmesinin güçlü bir performans gösterdiği ifade edilirken, sipariş-satış oranında 1,28 gibi başarılı bir rakama ulaşıldı ve bakiye siparişler 110 milyar euro ile bir kez daha rekor seviyeye çıktı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Siemens AG Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı Roland Busch, bu çeyrekte de kârlı büyüme elde ettiklerine dikkati çekerek, "Tüm iş kollarımızdaki rekabet gücümüzü ortaya koyduk. Özellikle Çin’de ve kısa dönemli işlerde talebin normalleştiğini gördük. Bir kez daha güçlü ve dirençli bir finansal performans ortaya koyduğumuz için çok memnunum. Yüksek değerli büyüme yaratma ve müşterilerimizin dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik yolculuklarını hızlandırma stratejimizi uygulamaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Siemens, 2022'nin ikinci çeyreğinde 17,9 milyar euro olan gelirini 2023'ün üçüncü çeyreğinde karşılaştırılabilir bazda yüzde 10 artırarak 18,9 milyar euroya yükseltti. Siparişler de karşılaştırılabilir bazda yüzde 15 artarak 24,2 milyar euro seviyesini görürken, bu rakam 2022 üçüncü çeyrekte 22 milyar euro seviyelerindeydi.