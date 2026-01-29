Google Haberler

Siemens Türkiye Ar-Ge gücüyle dünyaya teknoloji ihraç ediyor

Siemens Türkiye, güçlü Ar-Ge altyapısı ve 800’ü aşkın mühendis kadrosu ile Türkiye’yi yalnızca bir pazar değil, küresel ölçekte teknoloji üreten stratejik bir merkez haline getiriyor. Yapay zekâdan dijital ikize uzanan çalışmalar, Siemens’in dünya genelindeki projelerine Türkiye’den değer katıyor.

Dijitalleşme, yapay zekâ ve sürdürüle­bilirlik odaklı Ar-Ge projeleriyle Siemens Türkiye, küresel teknoloji ekosistemin­de önemli bir rol üstleniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de faaliyet gösteren Siemens Türkiye Ar-Ge Merkezi; elekt­rifikasyon, otomasyon ve diji­talizasyon alanlarında yürüt­tüğü çalışmalarla Siemens’in global teknoloji yol haritasına doğrudan katkı sağlıyor.

Siemens Türkiye Ar-Ge Merkezi, günümüzde Sie­mens AG’nin dünya genelin­deki merkezleri arasında kü­resel ölçekte ilk 5, Avrupa’da ise ilk 3 içinde yer alıyor. 2025 yılı itibarıyla Ar-Ge bütçe­si 3 milyar TL seviyesine ula­şırken, yatırımların önemli bir bölümü yazılım ve dijital teknolojilere yönlendiriliyor. Türkiye’de yazılım alanında en fazla Ar-Ge harcaması ya­pan şirket konumunda bulu­nan Siemens Türkiye, genel Ar-Ge harcaması sıralama­sında da istikrarlı biçimde ilk 10’da yer alıyor.

Siemens, geleceğin endüst­rilerini şekillendiren bir tek­noloji şirketi olarak; yapay zekâ, veri analitiği, dijital ikiz ve endüstriyel yazılım çö­zümlerine odaklanıyor. Tür­kiye’de geliştirilen dijital ikiz teknolojileri, üretim ve altya­pı projelerinde verimlilik ve hız sağlarken, fiziksel sistem­lerle dijital dünyayı bir araya getiriyor. Microsoft ile geliş­tirilen Industrial Copilot çö­zümü, endüstriyel süreçlerde yapay zekâ destekli otomas­yonu mümkün kılarken; Nvi­dia ile yürütülen iş birliği, en­düstriyel yapay zekânın ger­çek dünyaya entegrasyonunu hızlandırmayı hedefliyor.

Siemens Türkiye, yalnız­ca teknoloji geliştirmekle kalmıyor; aynı zamanda gi­rişimcilik ve açık inovasyon ekosistemini de destekliyor. Üniversitelerle yürütülen or­tak projeler, hackathon’lar ve Siemens’in küresel giri­şim sermayesi fonu Next47 aracılığıyla girişimlerle doğ­rudan iş birlikleri kuruluyor.

Siemens Xcelerator platfor­mu ise Türkiye’de geliştirilen çözümlerin küresel pazarla­ra açılmasına imkân tanıyor. Bu yaklaşımın somut örnek­leri arasında Siemens’in Geb­ze’deki Alçak ve Orta Geri­lim Dağıtım Sistemleri üre­tim tesisi de yer alıyor. Dijital ikiz tabanlı üretim altyapısıy­la küresel Siemens ağı içinde örnek gösterilen tesis, Türki­ye’nin teknoloji ihraç eden bir ülke konumuna yükseldiği­nin güçlü bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.

Önümüzdeki dönemde de nitelikli insan kaynağına ya­tırım yapmayı sürdürmeyi amaçlayan Siemens Türkiye, üniversite-sanayi iş birlikle­rini güçlendirmeyi ve kadın mühendislerin teknoloji ala­nındaki temsiliyetini artır­mayı odağına alarak; Türki­ye’nin küresel teknolojik re­kabetçiliğine katkı sunmaya devam edecek.

