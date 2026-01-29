Siemens Türkiye Ar-Ge gücüyle dünyaya teknoloji ihraç ediyor

Dijitalleşme, yapay zekâ ve sürdürüle­bilirlik odaklı Ar-Ge projeleriyle Siemens Türkiye, küresel teknoloji ekosistemin­de önemli bir rol üstleniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de faaliyet gösteren Siemens Türkiye Ar-Ge Merkezi; elekt­rifikasyon, otomasyon ve diji­talizasyon alanlarında yürüt­tüğü çalışmalarla Siemens’in global teknoloji yol haritasına doğrudan katkı sağlıyor.

Siemens Türkiye Ar-Ge Merkezi, günümüzde Sie­mens AG’nin dünya genelin­deki merkezleri arasında kü­resel ölçekte ilk 5, Avrupa’da ise ilk 3 içinde yer alıyor. 2025 yılı itibarıyla Ar-Ge bütçe­si 3 milyar TL seviyesine ula­şırken, yatırımların önemli bir bölümü yazılım ve dijital teknolojilere yönlendiriliyor. Türkiye’de yazılım alanında en fazla Ar-Ge harcaması ya­pan şirket konumunda bulu­nan Siemens Türkiye, genel Ar-Ge harcaması sıralama­sında da istikrarlı biçimde ilk 10’da yer alıyor.

Siemens, geleceğin endüst­rilerini şekillendiren bir tek­noloji şirketi olarak; yapay zekâ, veri analitiği, dijital ikiz ve endüstriyel yazılım çö­zümlerine odaklanıyor. Tür­kiye’de geliştirilen dijital ikiz teknolojileri, üretim ve altya­pı projelerinde verimlilik ve hız sağlarken, fiziksel sistem­lerle dijital dünyayı bir araya getiriyor. Microsoft ile geliş­tirilen Industrial Copilot çö­zümü, endüstriyel süreçlerde yapay zekâ destekli otomas­yonu mümkün kılarken; Nvi­dia ile yürütülen iş birliği, en­düstriyel yapay zekânın ger­çek dünyaya entegrasyonunu hızlandırmayı hedefliyor.

Girişimcilik ve açık inovasyon ekosistemini de destekliyor

Siemens Türkiye, yalnız­ca teknoloji geliştirmekle kalmıyor; aynı zamanda gi­rişimcilik ve açık inovasyon ekosistemini de destekliyor. Üniversitelerle yürütülen or­tak projeler, hackathon’lar ve Siemens’in küresel giri­şim sermayesi fonu Next47 aracılığıyla girişimlerle doğ­rudan iş birlikleri kuruluyor.

Siemens Xcelerator platfor­mu ise Türkiye’de geliştirilen çözümlerin küresel pazarla­ra açılmasına imkân tanıyor. Bu yaklaşımın somut örnek­leri arasında Siemens’in Geb­ze’deki Alçak ve Orta Geri­lim Dağıtım Sistemleri üre­tim tesisi de yer alıyor. Dijital ikiz tabanlı üretim altyapısıy­la küresel Siemens ağı içinde örnek gösterilen tesis, Türki­ye’nin teknoloji ihraç eden bir ülke konumuna yükseldiği­nin güçlü bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.

Önümüzdeki dönemde de nitelikli insan kaynağına ya­tırım yapmayı sürdürmeyi amaçlayan Siemens Türkiye, üniversite-sanayi iş birlikle­rini güçlendirmeyi ve kadın mühendislerin teknoloji ala­nındaki temsiliyetini artır­mayı odağına alarak; Türki­ye’nin küresel teknolojik re­kabetçiliğine katkı sunmaya devam edecek.

Siemens Türkiye Ar-Ge Merkezi'nin Odaklandığı Teknolojiler

-Yapay zekâ

-Veri analitiği

-Dijital ikiz

-Bulut, edge ve yazılım teknolojileri