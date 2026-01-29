Siemens Türkiye Ar-Ge gücüyle dünyaya teknoloji ihraç ediyor
Siemens Türkiye, güçlü Ar-Ge altyapısı ve 800’ü aşkın mühendis kadrosu ile Türkiye’yi yalnızca bir pazar değil, küresel ölçekte teknoloji üreten stratejik bir merkez haline getiriyor. Yapay zekâdan dijital ikize uzanan çalışmalar, Siemens’in dünya genelindeki projelerine Türkiye’den değer katıyor.
Dijitalleşme, yapay zekâ ve sürdürülebilirlik odaklı Ar-Ge projeleriyle Siemens Türkiye, küresel teknoloji ekosisteminde önemli bir rol üstleniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de faaliyet gösteren Siemens Türkiye Ar-Ge Merkezi; elektrifikasyon, otomasyon ve dijitalizasyon alanlarında yürüttüğü çalışmalarla Siemens’in global teknoloji yol haritasına doğrudan katkı sağlıyor.
Siemens Türkiye Ar-Ge Merkezi, günümüzde Siemens AG’nin dünya genelindeki merkezleri arasında küresel ölçekte ilk 5, Avrupa’da ise ilk 3 içinde yer alıyor. 2025 yılı itibarıyla Ar-Ge bütçesi 3 milyar TL seviyesine ulaşırken, yatırımların önemli bir bölümü yazılım ve dijital teknolojilere yönlendiriliyor. Türkiye’de yazılım alanında en fazla Ar-Ge harcaması yapan şirket konumunda bulunan Siemens Türkiye, genel Ar-Ge harcaması sıralamasında da istikrarlı biçimde ilk 10’da yer alıyor.
Siemens, geleceğin endüstrilerini şekillendiren bir teknoloji şirketi olarak; yapay zekâ, veri analitiği, dijital ikiz ve endüstriyel yazılım çözümlerine odaklanıyor. Türkiye’de geliştirilen dijital ikiz teknolojileri, üretim ve altyapı projelerinde verimlilik ve hız sağlarken, fiziksel sistemlerle dijital dünyayı bir araya getiriyor. Microsoft ile geliştirilen Industrial Copilot çözümü, endüstriyel süreçlerde yapay zekâ destekli otomasyonu mümkün kılarken; Nvidia ile yürütülen iş birliği, endüstriyel yapay zekânın gerçek dünyaya entegrasyonunu hızlandırmayı hedefliyor.
Girişimcilik ve açık inovasyon ekosistemini de destekliyor
Siemens Türkiye, yalnızca teknoloji geliştirmekle kalmıyor; aynı zamanda girişimcilik ve açık inovasyon ekosistemini de destekliyor. Üniversitelerle yürütülen ortak projeler, hackathon’lar ve Siemens’in küresel girişim sermayesi fonu Next47 aracılığıyla girişimlerle doğrudan iş birlikleri kuruluyor.
Siemens Xcelerator platformu ise Türkiye’de geliştirilen çözümlerin küresel pazarlara açılmasına imkân tanıyor. Bu yaklaşımın somut örnekleri arasında Siemens’in Gebze’deki Alçak ve Orta Gerilim Dağıtım Sistemleri üretim tesisi de yer alıyor. Dijital ikiz tabanlı üretim altyapısıyla küresel Siemens ağı içinde örnek gösterilen tesis, Türkiye’nin teknoloji ihraç eden bir ülke konumuna yükseldiğinin güçlü bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.
Önümüzdeki dönemde de nitelikli insan kaynağına yatırım yapmayı sürdürmeyi amaçlayan Siemens Türkiye, üniversite-sanayi iş birliklerini güçlendirmeyi ve kadın mühendislerin teknoloji alanındaki temsiliyetini artırmayı odağına alarak; Türkiye’nin küresel teknolojik rekabetçiliğine katkı sunmaya devam edecek.
Siemens Türkiye Ar-Ge Merkezi'nin Odaklandığı Teknolojiler
-Yapay zekâ
-Veri analitiği
-Dijital ikiz
-Bulut, edge ve yazılım teknolojileri