Siemens Türkiye, COP31 İklim Değişikliği Zirvesi’nin ‘İklim Destekçisi’ oldu

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Siemens’in büyümenin bir sonraki aşaması için devreye aldığı ONE Tech Company programı, şirketin veri, teknoloji ve satış altyapısını daha entegre bir yapıya kavuşturmayı amaçlıyor. Program kapsamında operasyonların daha yalın ve verimli hale getirilmesi ve müşteri etkileşiminin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Şirketin yapay zekâ yatırımıyla birlikte Türkiye’deki sürdürülebilirlik çalışmalarında da yeni hedefler bulunuyor. Siemens Türkiye, 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek COP31 2026 Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi’nde “İklim Destekçisi” olarak yer alacak.

Siemens yapay zekâya 1 milyar Euro yatıracak

Siemens, ONE Tech Company programıyla inovasyonu hızlandırmayı ve kârlı büyümeyi desteklemeyi amaçlıyor.

Bu kapsamda şirket, önümüzdeki üç yıl içinde yapay zekâ alanına global ölçekte 1 milyar Euro yatırım yapmayı, 2030 yılına kadar ise dijital iş gelirlerini iki katına çıkarmayı hedefliyor.

Şirket burada enerji dönüşümü, sanayinin karbonsuzlaşması, enerji ve kaynak verimliliği, iklime dayanıklı altyapı ve dijital dönüşüm alanlarındaki teknoloji ve uygulamalarını ziyaretçilerle buluşturacak.

COP31 kapsamında Young Guru Academy (YGA) ile gençlere yönelik bir sosyal sorumluluk projesi de gerçekleştirilecek. Projeye katılan gençler yapay zekâ alanında eğitimlerle desteklenecek, iklimle ilgili çözümler geliştirecek ve projelerini COP31’de paylaşma fırsatı bulacak.

“Sürdürülebilir dönüşümü hızlandırmaya odaklanacağız”

Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Gelis, sürdürülebilirliği şirketin iş yapış biçiminin ve uzun vadeli değer yaratma yaklaşımının ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini belirtti. Gelis, COP31’de teknoloji, inovasyon ve bilgi paylaşımı yoluyla farklı sektörlerde hayata geçirilen projeleri aktaracaklarını söyledi.

“Karbon emisyonlarımızı yüzde 70 azalttık”

Siemens Türkiye Finans Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi Thomas Kolbinger, şirketin operasyonlarında 2019’a kıyasla karbon emisyonlarını yüzde 70 azalttığını, müşterilere sunulan enerji verimliliği çözümleriyle de yaklaşık 148 bin ton CO₂ emisyonunun azaltılmasına katkı sağlandığını açıkladı. Kolbinger, YGA iş birliğiyle yapay zekâ ve iklim çözümlerini bir araya getirmeyi önemsediklerini belirtti.