Siemens Türkiye, SCADA ile kesintisiz enerji sağlıyor

09 Nisan 2019

İstanbul Havalimanı’nın ilk fazının 29 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen törenle hizmete açıldığını ileten Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis, SCADA altyapısıyla orta gerilim pano tedariki, pist aydınlatma kontrol odası alçak gerilim sistemi ve yangın algılama sistemlerinin kurulumunu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Siemens’in gerek enerji yönetimi ve verimliliği gerekse bina teknolojileri konusunda globalde ve Türkiye’de çözümler geliştirdiğini belirten Gelis, “Bu çözümlerimizle İstanbul Havalimanı gibi büyük projelerde yer alıyoruz ve projelerde kullanılan elektrik panolarını Gebze fabrikamızda üretiyoruz. Siemens Türkiye olarak ürün ve çözümlerimizle büyük ölçekli projelere destek vermeye ve teknolojimizi Türkiye’nin hizmetine sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Havalimanında enerji izleme ve kontrolünü SCADA altyapısıyla sağladıklarını belirten Hüseyin Gelis, orta ve alçak gerilim panolarını sürekli kontrol eden SCADA sayesinde; tesisler merkezden izlenerek enerji kesintilerinin azaltıldığını vurguladı.

Sistemin, 60 bini aşkın veriyi değerlendirerek, operatörlere öneri sunduğunu ve verimlilik sağlanabilecek noktaları belirlediğini ifade eden Gelis, “Kesintisiz elektrik dağıtımı sağlayan sistem, acil durumlarda enerji dağıtımını sürdürüyor ve enerji ölçme sistemi sayesinde elektrik tüketimine ait faturalandırmayı doğrudan yapabiliyor” dedi.

750 adet orta gerilim panosu kullandı

Bu ay tam kapasite olarak hizmete giren ve 50 bin kişilik bir yerleşim yeri kadar enerji tüketecek olan havalimanının tüm elektriğinin kesintisiz dağıtımını sağlayan Siemens Türkiye, projeye 750 adet orta gerilim panosu temin etti. Havalimanı, Türkiye’de yüksek güvenlikli pano sınıfında tek seferde en fazla sayıda orta gerilim panosunun tedarik edildiği proje oldu. Havalimanının en kritik bölgesi olan pist aydınlatması kontrol binasının (CCR) alçak gerilim sistemlerinin de kurulumunu sağlayan Siemens Türkiye, panoların tamamını Gebze fabrikasının 65 ülkeye ihraç yapan tesisinde üretti.

Siemens Türkiye Bina Teknolojileri bölümünün de İstanbul Havalimanı projesine destek olduğunu ileten Hüseyin Gelis, “Terminal binası, hizmet merkezi ve trafo merkezinde 72, ödüllü hava trafik kontrol kulesi ve itfaiye binalarında ise 16 adet sinteso yangın algılama sistemi ile destek oluyor” dedi.